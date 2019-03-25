Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанскоеRT на русском 11:18

с чего всё началось

Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей. Об этом сообщается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").

Политика Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.

Происшествия В Югорске детское питание хранили в морге В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.

Общество Минобрнауки запланировало увеличить число бюджетных мест в вузах В российских высших учебных заведениях планируют увеличить количество бюджетных мест по некоторым специальностям для поступающих в 2019 году.

Происшествия Число жертв наводнения в Иране выросло до 17 человек По информации ведомства, 17 человек погибли и 74 человека пострадали от наводнения, произошедшего в городе Шираз на юге страны.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

Политика СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине Например, погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви (погиб в Макеевке 8 феврала 2017 года), и экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от взрыва 31 августа прошлого года.

Гаджеты Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.

Политика Албания решила отменить визы для россиян Министерство иностранных дел России заявило, что Албания с 1 апреля отменит визы для граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП).

Армия и оружие Израиль начал стягивать войска к сектору Газа Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.

Политика Трамп в понедельник признает Голанские высоты частью Израиля Президент США Дональд Трамп позже в понедельник официально признает Голанские высоты частью Израиля, подтвердил вице-президент США Майк Пенс.

Общество Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.

Армия и оружие National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.

Происшествия Норвежский круизный лайнер Viking Sky прибыл в порт Круизный лайнер Viking Sky, у которого перестал работать один из двигателей в Норвегии, в воскресенье, 24 марта, прибыл в порт.

Музыка Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.

Экономика На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России» Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.

Общество Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.

Авто Aston Martin показал первый тизер нового DBS GT Zagato DBS GT Zagato будет построен на основе показанного в июне прошлого года Aston Martin DBS Superleggera, под капотом которого находится 725-сильный 5,2-литровый турбоагрегат V12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Спорт Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.

Гаджеты Samsung Galaxy A60 и Galaxy A70 появились в базе данных TENAA Что касается Samsung Galaxy A60, то у него экран получит диагональ 6,3 дюйма, а за автономность будет отвечать батарея на 3410 мА•ч. В данном случае размеры смартфона будут таковы: 155,2 х 73,9 х 7,9 мм.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".

Авто АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4 Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.