Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанскоеRT на русском 11:18
Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей. Об этом сообщается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минфин предложил изменить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино, говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 25 марта.Известия11:13
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Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Общество
Минобрнауки запланировало увеличить число бюджетных мест в вузах
В российских высших учебных заведениях планируют увеличить количество бюджетных мест по некоторым специальностям для поступающих в 2019 году.
Обновлено в 01:02
Авто
В России насчитали около 10 млн кроссоверов и внедорожников
Обновлено в 01:40
Происшествия
Число жертв наводнения в Иране выросло до 17 человек
По информации ведомства, 17 человек погибли и 74 человека пострадали от наводнения, произошедшего в городе Шираз на юге страны.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Бывшая жена Дацика обвинила его в избиении детей
Обновлено в 09:50
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Культура
Бондарчук потребовал освободить Серебренникова
Обновлено в 07:48
Политика
СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине
Например, погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви (погиб в Макеевке 8 феврала 2017 года), и экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от взрыва 31 августа прошлого года.
Обновлено в 08:28
Гаджеты
Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать
С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
Политика
Албания решила отменить визы для россиян
Министерство иностранных дел России заявило, что Албания с 1 апреля отменит визы для граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:39
Экономика
ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона
Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Израиль начал стягивать войска к сектору Газа
Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
Обновлено в 05:43
Политика
Трамп в понедельник признает Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп позже в понедельник официально признает Голанские высоты частью Израиля, подтвердил вице-президент США Майк Пенс.
Обновлено в 11:22
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе
Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Норвежский круизный лайнер Viking Sky прибыл в порт
Круизный лайнер Viking Sky, у которого перестал работать один из двигателей в Норвегии, в воскресенье, 24 марта, прибыл в порт.
Обновлено вчера в 11:32
Музыка
Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер
Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.
Обновлено в 09:00
Экономика
На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»
Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.
Обновлено в 06:58
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Авто
Aston Martin показал первый тизер нового DBS GT Zagato
DBS GT Zagato будет построен на основе показанного в июне прошлого года Aston Martin DBS Superleggera, под капотом которого находится 725-сильный 5,2-литровый турбоагрегат V12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Обновлено в 07:00
Спорт
Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Samsung Galaxy A60 и Galaxy A70 появились в базе данных TENAA
Что касается Samsung Galaxy A60, то у него экран получит диагональ 6,3 дюйма, а за автономность будет отвечать батарея на 3410 мА•ч. В данном случае размеры смартфона будут таковы: 155,2 х 73,9 х 7,9 мм.
Обновлено в 10:08
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено в 05:35
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Кино
Данил Стеклов: Люблю Москву и не смог бы жить в другом городе
Обновлено вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Юлия Савичева перестала общаться с Максимом Фадеевым
Российская эстрадная певица Юлия Савичева рассказала, что не общается со своим экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31