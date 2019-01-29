Экономика
Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГОРБК 20:46
В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.
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Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено в 16:13
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отстранен от боев на 9 месяцев
Обновлено в 12:42
Происшествия
При взрыве в мечети на Филиппинах погибли два человека
Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва гранаты в здании мечети в городе Замбоанга на филиппинском острове Минданао.
Обновлено в 22:03
Происшествия
С телефонов Сбербанка позвонили мошенники
По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено в 17:43
Авто
Renault раскрыла интерьер нового Clio
Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны
Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.
Обновлено в 19:02
Экономика
Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли
Газета The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай за последние примерно 10 лет, когда в первом квартале финансового года снижалась и выручка Apple, и ее чистая прибыль.
Обновлено в 18:10
Гаджеты
Apple исправит ошибки в работе iPhone при видеозвонке
Компания Apple до конца недели выпустит обновление программного обеспечения (ПО), которое исправит ошибки в работе iPhone при видеозвонке.
Обновлено в 02:21
Происшествия
ФБР не выяснило мотивов стрелка из Лас-Вегаса
ФБР завершило расследование стрельбы в Лас-Вегасе, где в октябре 2017 года были убиты 58 человек и ранены почти 900.
Обновлено в 14:13
Авто
Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей
Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.
Обновлено в 04:52
Политика
WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе
Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 14:17
ЖКХ
В Барнауле более 200 домов остались без тепла из-за аварии
В Барнауле произошла коммунальная авария на теплосети, в результате произошедшего более 200 жилых домов и социально значимых объектов остались без отопления.
Обновлено в 21:29
Политика
Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму
Обновлено в 03:39
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Авто
Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Авто
Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag
От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Политика
Страны «ядерной пятерки» отказались от итогового заявления в Пекине
Представители стран "ядерной пятерки", встреча которых проходит в среду в Пекине, отказались от согласования итогового совместного заявления, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Обновлено в 21:24
Происшествия
Источник сообщил об обысках в Морском госуниверситете во Владивостоке
Правоохранители проводят обыски в Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 22:13
Происшествия
Суд арестовал похитителя картины Куинджи
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Экономика
Система быстрых платежей заработает в магазинах в августе 2019 года
Россияне смогут воспользоваться системой быстрых платежей в магазинах в августе 2019 года, когда начнутся первые тесты в торговых сетях.
Обновлено в 18:07
Экономика
Расходы россиян на коммунальные услуги выросли на 7%
Россияне стали тратить больше на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Обновлено в 14:00
Политика
Настя Рыбка рассказала CNN, что ей запретили говорить о Дерипаске
Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила, что "российские агенты" запретили ей отвечать на любые вопросы про бизнесмена Олега Дерипаску.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью
Обновлено в 09:00
Политика
Православная церковь в Америке не признала новую церковь Украины
Синод Православной церкви в Америке не признал так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) и подтвердил приверженность главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.
Обновлено в 18:59
Наука
Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка
Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Работа по ликвидации затора на Бурее идет по плану
Военные инженеры пробили затор на реке Бурея уже на 11 метров в глубину. Длина канала после нового подрыва достигла 140 метров.
Обновлено 27 января в 22:14