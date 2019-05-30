Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцевBFM.ru 02:10
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев. Вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц сейчас рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
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Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.ТАСС02:07
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