Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцевBFM.ru 02:10

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

с чего всё началось

В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев. Вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц сейчас рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев

Общество В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.

Политика Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

Религия Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Наука Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Авто Появилось фото обновленного Renault Duster для России Обновлённый Renault Duster в России представлен без крупных изменений с 2015 года и заждался рестайлинга.

Происшествия Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии 235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.

Авто В Jaguar Land Rover рассказали о новом Defender В интервью изданию Motoring Марк Кэмерон, глава австралийского подразделения Jaguar Land Rover Australia, рассказал, что обновленный Defender станет одной из самых продаваемых моделей компании.

Космос На карте ВМС США обнаружен на Луне инопланетный город Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг при изучении карты ВМС США обнаружил инопланетный город.

Экономика Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.

Экономика Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.

Шоу-бизнес Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"

Общество Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.

Энергетика Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.

Политика Путин поздравил советского космонавта Леонова с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил советского космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова с 85-летием.

Экономика Правительство ввело балльную систему локализации в автопроме Правительство РФ утвердило введение балльной системы локализации автопрома, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.

Политика Зеленский срочно созывает заседание СНБО Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.

Общество Tele2 устранил сбои в работе голосовой связи и мобильного интернета Незначительное количество абонентов Tele2 в Москве могли наблюдать сбои в работе голосовой связи или мобильного интернета, менее чем за 20 минут проблемы были устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

Происшествия В Новосибирской области в ДТП погибли два человека В полиции констатировали, что в результате аварии водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия, и еще три человека (женщина и двое мужчин) госпитализированы с различными травмами.