Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевРБК 02:27

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов, передает ТАСС.
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Налоги для россиян и иностранцев захотели уравнять

Lenta.ru02:51

Ставку налога на доходы физических лиц для иностранных и российских граждан могут уравнять

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В РФ могут уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев

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URA.Ru02:19

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Московский Комсомолец02:08

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

РБК02:27
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В финальном матче в Баку "синие" разгромили соседей из "Арсенала" со счетом 4:1.
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По словам участника акции, люди собрались на демонстрацию из-за визита Лаврова.
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Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
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«Тоттенхэм» интересуется вингером «ПСВ» Бергвейном

Возможный трансфер 21-летнего игрока оценивается в 40 миллионов евро. Его действующий контракт с «ПСВ» рассчитан до 2022 года.
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Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

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