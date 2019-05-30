Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевРБК 02:27

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов, передает ТАСС.

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

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