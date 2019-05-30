Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевРБК 02:27
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов, передает ТАСС.
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Транспорт
Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города
Парковки беспокоят, благоустройство радует Левада-центр провел опрос об отношении москвичей к инициативам городских властей и проблемам столицы (копия итогов исследования есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Здоровье
Непреодолимое желание выпить кофе может быть признаком зависимости
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн предупредил россиян о развитии зависимости от кофе, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 02:05
Происшествия
Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео
Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 12:30
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Кино
Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».
Обновлено вчера в 12:30
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол
«Челси» обыграл «Арсенал» в финале Лиги Европы
В финальном матче в Баку "синие" разгромили соседей из "Арсенала" со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 16:56
Театры
Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено вчера в 05:06
Политика
В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста
По словам участника акции, люди собрались на демонстрацию из-за визита Лаврова.
Обновлено в 01:53
Политика
Мадуро сознался в тайных переговорах с оппозицией Венесуэлы
Обновлено вчера в 19:58
Музыка
На Ural Music Night выступят Хаски и «ГРОТ»
На площадке «Башня Исеть» (Исеть парк) выступят сразу три звезды: ЛСП, Хаски и группа «ГРОТ».
Обновлено в 03:11
Политика
Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Игры
Sony опубликовала тизер игры Death Stranding от Хидео Кодзимы
Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты
Apple получила патент на складной экран
Apple получила патент на складной экран, который сможет использовать в iPhone и других устройствах.
Обновлено вчера в 07:11
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку
Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Microsoft намекнула на новую Windows с «невидимыми» обновлениями
Вице-президент Microsoft по продажам потребительских товаров и устройств Ник Паркер поделился видением своей компании на будущее операционных систем.
Обновлено вчера в 13:53
Религия
В екатеринбургской епархии заявили, что в городе не хватает храмов
Большое количество площадок, предложенных жителями Екатеринбурга для строительства храма святой Екатерины, говорит о нехватке храмов в городе, заявила пресс-секретарь екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Тоттенхэм» интересуется вингером «ПСВ» Бергвейном
Возможный трансфер 21-летнего игрока оценивается в 40 миллионов евро. Его действующий контракт с «ПСВ» рассчитан до 2022 года.
Обновлено в 02:13
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников в реанимацию
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 17:58
Финансы
Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям
Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
Обновлено вчера в 23:22
Кино
Назван опередивший по популярности «Игру престолов» сериал
«Чернобыль» получил среднюю оценку 9,6 балла из 10, обогнав по популярности «Игру престолов» и заняв первое место в списке.
Обновлено вчера в 23:56
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах
«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в тексте.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54