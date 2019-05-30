Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцевВедомости 04:56

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

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Правительство подготовит законопроект, уравнивающий ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) россиян и иностранных граждан, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова.

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

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