Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцевBFM.ru 02:10

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

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В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев. Вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц сейчас рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев

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