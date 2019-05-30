Экономика

Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцевBFM.ru 02:10

В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев. Вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц сейчас рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
с чего всё началось

Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.
ТАСС02:07

Подробнее о событии

Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Коммерсантъ04:04

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физлиц для иностранных и российских граждан

Эхо Москвы04:04

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

РБК02:27

Налоги для россиян и иностранцев захотели уравнять

Lenta.ru02:51

Силуанов предложил снизить налоги для иностранцев

URA.Ru02:19

Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян

Московский Комсомолец02:08

Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и ставку для граждан РФ

ТАСС02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 04:47
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж

Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Автоспорт

Себастьян Феттель: «В этом году бывают моменты, когда приходится бороться с машиной»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о трудностях в работе с машиной, с которыми столкнулся в нынешнем сезоне.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Маркировку «Светофор» распространят на алкоголь и продукты

В Роспотребнадзоре заявили, что использование цветовой маркировки «Светофор» расширят для безалкогольных напитков и продуктов.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Транспорт

В РЖД прокомментировали данные о повышении цен на билеты в плацкарте

Обновлено в 04:06
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья.
Обновлено в 04:42
Здоровье

Американские врачи выходили ребенка размером с яблоко

Преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила 245 г и была размером с большое яблоко, выходили врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Экономика

В правительстве Югры ответили на вопрос о продаже акций «ЮТэйр»

Вопрос о продаже акций авиакомпании поднял региональный парламентарий Виктор Сысун.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Тульской области пропала девятилетняя девочка: возбуждено дело

Девятилетняя девочка пропала в Тульской области вечером 29 мая.
Обновлено в 03:58
Кино

«Чернобыль» HBO стал самым популярным сериалом в истории

Сериал "Чернобыль", сделанный по заказу американского телеканала HBO и британской телесети Sky, возглавил рейтинг самых популярных в истории ТВ-шоу по версии IMDb.
Обновлено в 04:29
Экономика

Россияне взяли рекордный объем автокредитов

Самое большое количество выданных автокредитов в апреле взяли жители Москвы (7,6 тысячи), Санкт-Петербурга (5,7 тысячи), Московской области (5,4 тысячи), а также в Республиках Татарстан (4,7 тысячи) и Башкортостан (4,1 тысячи).
Обновлено в 03:32
Происшествия

На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов

Спасательных жилетов не было на пассажирах прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

Обновлено в 04:38
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Политика

Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского

Обновлено вчера в 13:38
Экономика

Смольный не будет перезапускать завод General Motors в Шушарах

Обновлено в 04:10
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирах

Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» продолжает очередной этап ходовых испытаний

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжает второй этап ходовых испытаний, проходящий в Балтийском море.
Обновлено в 04:02
Политика

Мадуро заявил о тайных переговорах властей Венесуэлы с оппозицией

Обновлено в 02:11
Спорт

Медведева опубликовала совместный танец с Туктамышевой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео танца с другой спортсменкой из России — Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 04:39
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Авто

Ferrari представила новый 1000-сильный суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Экономика

Подмосковье планирует расширять формы поддержки для инвесторов

Бюджетные возможности Подмосковья должны позволять расширять формы поддержки для инвесторов, сообщил в четверг на открытии форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное