Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцевКоммерсантъ 04:04

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

с чего всё началось

Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов выступил с предложением уравнять ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев. Сейчас НДФЛ для граждан России составляет 13%, тогда как для иностранцев — 30%.

Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Здоровье Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.

Политика Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала о нелюбви модных дизайнеров к Ольге Бузовой Ксения Собчак посвятила новый выпуск программы "Осторожно, Собчак!", опубликованный на ее YouTube-канале 29 мая 2019 года, миру моды и инстаграма.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Экономика В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Транспорт Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.

Происшествия На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.

Происшествия В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.

Политика Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.

Политика США введут 5%-ные пошлины на все товары из Мексики Из-за непрекращающегося потока мигрантов США решили ввести пошлины в размере 5% на все товары из Мексики.

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Политика Климкин призвал Раду отправить его в отставку Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Политика Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.

Политика The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.

Шоу-бизнес Об уходе Дроздовой рассказал Певцов Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.

Наука Плагиат нашли в 75% диссертаций из случайной репрезентативной выборки Ученые провели программой "Антиплагиат" случайную выборку из 2468 докторских диссертаций за период с 2006 по 2015 год.

Космос Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Политика Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.