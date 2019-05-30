Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцевКоммерсантъ 04:04

Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.

с чего всё началось

Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов выступил с предложением уравнять ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев. Сейчас НДФЛ для граждан России составляет 13%, тогда как для иностранцев — 30%.

Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.

Политика Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.

Армия и оружие На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.

Шоу-бизнес Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.

Политика Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400 Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе - высокопоставленного российского чиновника.

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Технологии Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.

Футбол Кудряшов прибыл в расположение сборной России Защитник сборной России и турецкого клуба «Истанбул Башакшекир» Федор Кудряшов прибыл на базу в Новогорск, где в составе национальной команды будет готовиться к матчам отборочного раунда Евро-2020.

Кино Лучшие анимационные проекты года получили премию «Мультимир-2019» Лучшие анимационные проекты года получили премию «Мультимир-2019» в рамках одноименного фестиваля, который сегодня стартовал на ВДНХ, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $70 за баррель Как напоминает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал » Виталий Манжос, «фьючерсы на нефть сорта Brent не смогли (вчера) удержаться выше ближайшего значимого ценового уровня $70 за баррель», хотя и «продолжают торговаться недалеко от указанной отметки».

Армия и оружие ЛНР отбила атаку украинской ДРГ Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.

Шоу-бизнес Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж» «Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.

Политика Демократы призвали к импичменту Трампа Заявление Роберта Мюллера по итогам расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США и якобы имевшем место сговоре команды Дональда Трампа с Москвой привело к тому, что демократы ранее уже выступали за импичмент главе государства.

Политика Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой» Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.

Политика Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».

Политика Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Политика Депутат заявила, что не любит Россию Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Происшествия В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.

Происшествия В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.

Общество Мэддисон выстрелил из пистолета на стриме. Twitch его тут же забанил Мэддисон играл в S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти и рассказывал историю о забытом у него дома пистолете, а потом выстрелил из него.

Футбол Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции.

Финансы Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.