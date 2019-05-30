Экономика
Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцевКоммерсантъ 04:04
Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов выступил с предложением уравнять ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев. Сейчас НДФЛ для граждан России составляет 13%, тогда как для иностранцев — 30%.
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Правительство РФ рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов.ТАСС02:07
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