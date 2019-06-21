Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»РБК 11:54

с чего всё началось

Идея Минфина о специальных магазинах для дипломатического корпуса напоминает существовавшую во времена СССР сеть магазинов «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.

Политика Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию Федеральное агентство по туризму рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране, передает РИА «Новости».

Политика Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).

Политика Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана» Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.

Общество Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.

Армия и оружие Россия утилизирует единственную подлодку Украины Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.

Политика США обвинили Россию в притеснении «Свидетелей Иеговы» Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении членов религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена на территории России), передает «Интерфакс».

Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Меган Маркл намерена вновь обойти Кейт Миддлтон Как сообщает британский таблоид The Sun, супруга принца Гарри Меган Маркл хочет обойти герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон и принца Уильяма по количеству подписчиков в социальных сетях.

Происшествия Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.

Энергетика В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.

Футбол Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ» Форвард ПСЖ Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es.

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.

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Политика США внесли в черный список пять компаний КНР Министерства торговли США внесло в черный список пять китайских компаний.

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Спорт Церемония открытия II Европейских игр началась в Минске Торжественная церемония открытия II Европейских игр стартовала в пятницу на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.

Происшествия Бывшую главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату Установлено, что Клементьева с 2011 года по 2017 год, злоупотребляя служебными полномочиями, с целью хищения денежных средств совершала выплаты по фиктивным трудовым договорам и оплачивала услуги, которые фактически оказывались частному медицинскому центру, владельцем которого являлся ее муж.

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Футбол В «Ростов» может перейти бывший одноклубник Влашича Как стало известно Sport24, «Ростов» интересуется хорватским полузащитником португальского клуба «Маритиму» Йосипом Вуковичем.

Политика Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.