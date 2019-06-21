Экономика

Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»РБК 11:54

Идея Минфина о специальных магазинах для дипломатического корпуса напоминает существовавшую во времена СССР сеть магазинов «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.
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с чего всё началось
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли (duty free) для дипломатов, их семей и персонала дипмиссий, работающих в России, следует из проекта
 постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.
DP.RU07:53

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Минфин предложил создать сеть беспошлинной торговли для иностранцев наподобие советских магазинов «Березка»

Эхо Москвы17:00

В России могут появиться магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Rambler News Service06:39

Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»

РБК11:54

Минфин предложил создать в Москве и Петербурге спецмагазины для дипломатов

Росбалт07:54

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Интерфакс07:33

Экономист сравнил идею Минфина с 1930-ми годами

News.ru13:14

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

ТАСС06:13
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Политика

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Общество

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Обновлено в 14:09
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
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Политика

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Обновлено в 15:45
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

В Иране утверждают, что сбили разведывательный беспилотник США

Обновлено вчера в 00:03
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена вновь обойти Кейт Миддлтон

Как сообщает британский таблоид The Sun, супруга принца Гарри Меган Маркл хочет обойти герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон и принца Уильяма по количеству подписчиков в социальных сетях.
Обновлено в 13:57
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«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного

Обновлено в 14:02
Происшествия

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Глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, досрочно вышел на свободу, говорится в сообщении центра.
Обновлено в 03:58
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Обновлено в 05:50
Энергетика

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Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Футбол

Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»

Форвард ПСЖ Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es.
Обновлено в 16:33
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
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США внесли в черный список пять компаний КНР

Министерства торговли США внесло в черный список пять китайских компаний.
Обновлено в 15:43
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Опубликован список самых надежных марок автомобилей

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Лукашенко назвал Кадырова своим братом

Во время переговоров Лукашенко назвал Кадырова своим братом и вручил ему орден Дружбы.
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Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Спорт

Церемония открытия II Европейских игр началась в Минске

Торжественная церемония открытия II Европейских игр стартовала в пятницу на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.
Обновлено в 15:10
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
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Бывшую главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Установлено, что Клементьева с 2011 года по 2017 год, злоупотребляя служебными полномочиями, с целью хищения денежных средств совершала выплаты по фиктивным трудовым договорам и оплачивала услуги, которые фактически оказывались частному медицинскому центру, владельцем которого являлся ее муж.
Обновлено в 12:23
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МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Футбол

Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»

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Футбол

В «Ростов» может перейти бывший одноклубник Влашича

Как стало известно Sport24, «Ростов» интересуется хорватским полузащитником португальского клуба «Маритиму» Йосипом Вуковичем.
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Политика

Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.
Обновлено в 17:23
Общество

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
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