Экономика
Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»РБК вчера в 11:54
Идея Минфина о специальных магазинах для дипломатического корпуса напоминает существовавшую во времена СССР сеть магазинов «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.
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с чего всё началось
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли (duty free) для дипломатов, их семей и персонала дипмиссий, работающих в России, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.DP.RUвчера в 07:53
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В России могут появиться магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Rambler News Serviceвчера в 06:39
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Единоборства
Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии
Обновлено вчера в 17:19
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Россияне начали массово сдавать авиабилеты в Грузию
Представители российских авиакомпаний зафиксировали массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию среди туристов из России.
Обновлено в 06:10
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Общество
Роскомнадзор требует от eBay удалить объявления о продаже наград ВОВ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила интернет-компании eBay требование об удалении 32 веб-страниц с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену
Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.
Обновлено в 03:54
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Футбол
РФС снял с «Мордовии» три очка в первенстве ФНЛ
Палата по разрешению споров РФС приняла решение снять с «Мордовии» три турнирных очка в первенстве ФНЛ сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 13:37
Культура
Алина Загитова представила шоу-номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии откатала показательную программу под песню Billie Eilish Bad Guy.
Обновлено в 06:55
Футбол
«Рома» хочет вернуть Гамшика в Серию А
Итальянская «Рома» желает, чтобы ряды команды пополнил легенда «Наполи», ныне выступающий в китайском «Далянь Ифань», Марек Гамшик.
Обновлено в 06:03
Политика
Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду
Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка
Слон напал на смотрителя зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 01:38
Футбол
Де Лигт согласился перейти в «Ювентус»
Туринский «Ювентус» ведет переговоры по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Единоборства
Чемпион М-1 Бруно Силва провалил допинг-тест перед дебютом в UFC
Бразильский боец Бруно Силва провалил допинг-тест перед дебютом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 05:17
Политика
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Авто
Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил дизельный двигатель.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины
Обновлено вчера в 13:38
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10