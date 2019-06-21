Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»РБК вчера в 11:54

с чего всё началось

Идея Минфина о специальных магазинах для дипломатического корпуса напоминает существовавшую во времена СССР сеть магазинов «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.

Автоспорт Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".

Политика Медведев ответил на обвинения Грузии Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.

Политика Россияне начали массово сдавать авиабилеты в Грузию Представители российских авиакомпаний зафиксировали массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию среди туристов из России.

Политика Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Общество Роскомнадзор требует от eBay удалить объявления о продаже наград ВОВ Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила интернет-компании eBay требование об удалении 32 веб-страниц с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.

Происшествия В Москве трое детей упали с аттракциона В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".

Шоу-бизнес Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.

Политика В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

Происшествия В Алма-Ате открыли памятник фигуристу Денису Тену Мемориал погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену появился на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате.

Политика Путина спросили о возможности передачи Курил Японии Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".

Политика Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.

Футбол РФС снял с «Мордовии» три очка в первенстве ФНЛ Палата по разрешению споров РФС приняла решение снять с «Мордовии» три турнирных очка в первенстве ФНЛ сезона-2018/19.

Культура Алина Загитова представила шоу-номер под любимую песню Медведевой Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии откатала показательную программу под песню Billie Eilish Bad Guy.

Футбол «Рома» хочет вернуть Гамшика в Серию А Итальянская «Рома» желает, чтобы ряды команды пополнил легенда «Наполи», ныне выступающий в китайском «Далянь Ифань», Марек Гамшик.

Политика Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.

Происшествия В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка Слон напал на смотрителя зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио, сообщает телеканал CTV.

Футбол Де Лигт согласился перейти в «Ювентус» Туринский «Ювентус» ведет переговоры по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту.

Политика В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.

Общество Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.