Экономика
Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»РБК вчера в 11:54
Идея Минфина о специальных магазинах для дипломатического корпуса напоминает существовавшую во времена СССР сеть магазинов «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.
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с чего всё началось
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли (duty free) для дипломатов, их семей и персонала дипмиссий, работающих в России, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.DP.RUвчера в 07:53
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В России могут появиться магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Rambler News Serviceвчера в 06:39
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:26, Вашингтон
Политика
В МАП назвали инцидент в Тбилиси неприемлемым
Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия Андреас Михаилидис в беседе с РИА Новости заявил, что в МАП считают инцидент, произошедший в ходе мероприятия организации в Тбилиси, неприемлемым.
Обновлено в 02:37
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Космос
В NASA показали перистые облака, «подсказывающие» приближение бури
Обновлено вчера в 12:51
Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Спорт
Российские спортсмены завоевали первое золото Европейских игр в Минске
ТАСС отмечает, что в этом виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года.
Обновлено в 05:58
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда
Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Общество
«Роскосмос» разработал кодекс поведения для космонавтов
«Роскосмос» разработал кодекс профессиональной этики для космонавта. Проект был опубликован на сайте нормативных правовых актов России.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин
Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» Мэттью Перри стал выглядеть как бомж
Звезда "Друзей" Мэттью Перри стал выглядеть как бомж Известный актер появился на публике впервые за два года.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Происшествия
«Островки безопасности» для автомобилистов появятся на дорогах РФ
На начало 2019 года на территории России функционировало 77 стандартных постов ДПС, 59 из которых расположены на трассах федерального значения, а остальные 18 — регионального.
Обновлено в 05:26
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче
Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).
Обновлено в 06:19
Здоровье
Елена Малышева рассказала о причине смерти Сергея Доренко
Телеведущая Елена Малышева в недавнем выпуске программы «Жить здорово!» вспомнила о своём коллеге Сергее Доренко, а также объяснила причину его смерти.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети
Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Политика
Первый президент Украины раскритиковал команду Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал команду действующего главы государства Владимира Зеленского за непоследовательные высказывания «от себя».
Обновлено в 00:33
Политика
Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании
Единственным условием является желание и готовность британской стороны работать в Россией.
Обновлено в 04:57
Футбол
Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»
В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии В, однако в плей-офф за право играть в Серии А проиграл «Читтаделле».
Обновлено вчера в 15:40
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35