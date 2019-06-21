Экономика
Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»РБК вчера в 11:54
Идея Минфина о специальных магазинах для дипломатического корпуса напоминает существовавшую во времена СССР сеть магазинов «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.
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с чего всё началось
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли (duty free) для дипломатов, их семей и персонала дипмиссий, работающих в России, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.DP.RUвчера в 07:53
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В России могут появиться магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Rambler News Serviceвчера в 06:39
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:43, Вашингтон
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети
Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Политика
Грузинским авиакомпаниям с 8 июля временно запретят летать в Россию
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона
Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян
"После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - об этом заявили представители кафе.
Обновлено в 10:19
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе
Обновлено в 07:56
Политика
Экономист рассказал о рисках для Грузии из-за приостановки турпотока из России
Комментируя ситуацию, проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил: «экономика Грузии очень сильно зависит от прибытия туристов из России, так как они тратят существенно больше денег, чем туристы из других стран».
Обновлено в 06:29
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Общество
Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.
Обновлено в 09:52
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию
Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 10:28
Авто
GMC намерена возродить старую модель
Американская компания заявила о планах возобновить старую «войну» с Jeep Wrangler и Ford Bronco, выпустив давно забытую модель.
Обновлено в 02:28
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции «Формулы-1»
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон победил в квалификации восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Франции.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек
В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном
По словам Цымбалюк-Романовской, Шаляпин не переезжает в ее квартиру на Рублевке, где, кстати, Джигарханян прожил всего месяц, а потом подал на развод, потому что у нее нет для него даже шкафов.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Политика
Зеленский потребовал не допустить войны на Украине
В ходе предвыборной гонки на Украине Зеленский рассказал о плане прекращения войны в Донбассе, который состоит из нескольких этапов.
Обновлено в 07:41
Общество
Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград
Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с Путиным
Сергей Дзюба заявил, что журналисты "выдумали" нецензурную брань Отец капитана сборной России по футболу Сергей Дзюба прокомментировал "Ридусу" сообщения СМИ о том, что его сын матом прокомментировал рекламу шаурмы от блогера на "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Эксперты назвали две главные составляющие здорового образа жизни
Эксперты озвучили две главные составляющие здорового образа жизни, которые сделают переход на путь заботы о себе проще.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале
Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12