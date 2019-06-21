Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»РБК вчера в 11:54

с чего всё началось

Идея Минфина о специальных магазинах для дипломатического корпуса напоминает существовавшую во времена СССР сеть магазинов «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.

Политика Грузинским авиакомпаниям с 8 июля временно запретят летать в Россию Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии.

Происшествия В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.

Армия и оружие Трамп остановил удар США по Ирану Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.

Политика Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян "После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - об этом заявили представители кафе.

Политика Экономист рассказал о рисках для Грузии из-за приостановки турпотока из России Комментируя ситуацию, проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил: «экономика Грузии очень сильно зависит от прибытия туристов из России, так как они тратят существенно больше денег, чем туристы из других стран».

Авто Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей «Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.

Общество Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.

Политика Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.

Авто GMC намерена возродить старую модель Американская компания заявила о планах возобновить старую «войну» с Jeep Wrangler и Ford Bronco, выпустив давно забытую модель.

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции «Формулы-1» Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон победил в квалификации восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Франции.

Происшествия В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.

Футбол Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.

Шоу-бизнес Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном По словам Цымбалюк-Романовской, Шаляпин не переезжает в ее квартиру на Рублевке, где, кстати, Джигарханян прожил всего месяц, а потом подал на развод, потому что у нее нет для него даже шкафов.

Происшествия Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.

Политика Зеленский потребовал не допустить войны на Украине В ходе предвыборной гонки на Украине Зеленский рассказал о плане прекращения войны в Донбассе, который состоит из нескольких этапов.

Общество Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.

Политика Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с Путиным Сергей Дзюба заявил, что журналисты "выдумали" нецензурную брань Отец капитана сборной России по футболу Сергей Дзюба прокомментировал "Ридусу" сообщения СМИ о том, что его сын матом прокомментировал рекламу шаурмы от блогера на "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Здоровье Эксперты назвали две главные составляющие здорового образа жизни Эксперты озвучили две главные составляющие здорового образа жизни, которые сделают переход на путь заботы о себе проще.

Происшествия Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».

Политика В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.