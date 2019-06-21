Экономика
Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»РБК вчера в 11:54
Идея Минфина о специальных магазинах для дипломатического корпуса напоминает существовавшую во времена СССР сеть магазинов «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.
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с чего всё началось
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли (duty free) для дипломатов, их семей и персонала дипмиссий, работающих в России, следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.DP.RUвчера в 07:53
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В России могут появиться магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Rambler News Serviceвчера в 06:39
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Политика
«Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.
Обновлено в 01:09
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Почти 4 тыс. жителей в Пермском крае остались без газа из-за ДТП
В результате без газа остались почти 4 тыс. человек, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.
Обновлено в 00:41
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено 20 июня в 21:29
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Солнечная погода в Москве сменится облачностью и дождем
Переменная облачность, местами кратковременный дождь ожидается в Москве в субботу, 22 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В Подмосковье пенсионер выпил «Крота» и попал в реанимацию
66-летний пенсионер из деревни Жуковки перепутал «Крота» с лимонадом и отхлебнул. Мужчина купил лимонад и чистящее средство.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено 20 июня в 13:42
Культура
19-летняя сибирячка приняла участие в шоу «Давай поженимся»
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Финансы
Стоимость биткоина превысила 10000 долларов
В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.
Обновлено в 00:59
Общество
Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой
Авторы статьи пришли к выводу, что за полгода на рекламе в соцсети Медведева могла заработать 2,8 млн рублей, Загитова — 4 млн Впрочем, расценки на рекламу в Instagram у спортсменок могут быть в разы ниже с учётом активности их аудитории.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено вчера в 11:47
Наука
Археологи нашли в Греции артефакты времен саламинского сражения
Греческие ученые обнаружили на дне Эгейского моря у острова Саламин артефакты морского сражения между греческим и персидским флотами, произошедшего в 480 году до н.э. Во время археологической экспедиции в Греции группа исследователей проверила ту часть моря, где перед началом битвы находился греческий флот.
Обновлено в 01:13
Политика
Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени
По мнению экс-дипломата, если бы в 1990-е годы президентом России был бы не Борис Ельцин, признававший условные границы государств, а Владимир Путин, Крым бы еще тогда вернулся в состав России.
Обновлено в 01:07
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, полидонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Авто
Volkswagen через суд едва не лишили авторских прав на «Жука»
Обновлено в 00:22
Общество
Евгений Куйвашев поздравил лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина c юбилеем
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил с юбилеем бессменного лидера группы "Чайф" Владимира Шахрина.
Обновлено в 01:04
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено вчера в 07:50
Культура
Ксения Собчак сыграла в новой версии «Мастера и Маргариты»
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено вчера в 07:33