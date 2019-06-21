Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»РБК вчера в 11:54

с чего всё началось

Идея Минфина о специальных магазинах для дипломатического корпуса напоминает существовавшую во времена СССР сеть магазинов «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.

Политика «Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.

Политика NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Общество Солнечная погода в Москве сменится облачностью и дождем Переменная облачность, местами кратковременный дождь ожидается в Москве в субботу, 22 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Происшествия Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Армия и оружие Иранские военные показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Происшествия В Подмосковье пенсионер выпил «Крота» и попал в реанимацию 66-летний пенсионер из деревни Жуковки перепутал «Крота» с лимонадом и отхлебнул. Мужчина купил лимонад и чистящее средство.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Происшествия Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".

Финансы Стоимость биткоина превысила 10000 долларов В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.

Общество Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой Авторы статьи пришли к выводу, что за полгода на рекламе в соцсети Медведева могла заработать 2,8 млн рублей, Загитова — 4 млн Впрочем, расценки на рекламу в Instagram у спортсменок могут быть в разы ниже с учётом активности их аудитории.

Наука Археологи нашли в Греции артефакты времен саламинского сражения Греческие ученые обнаружили на дне Эгейского моря у острова Саламин артефакты морского сражения между греческим и персидским флотами, произошедшего в 480 году до н.э. Во время археологической экспедиции в Греции группа исследователей проверила ту часть моря, где перед началом битвы находился греческий флот.

Политика Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени По мнению экс-дипломата, если бы в 1990-е годы президентом России был бы не Борис Ельцин, признававший условные границы государств, а Владимир Путин, Крым бы еще тогда вернулся в состав России.

Политика Медведев ответил на обвинения Грузии Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, полидонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.

Политика Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.