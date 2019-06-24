Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомленийРоссийская газета вчера в 12:44
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде. Законопроект уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.
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Согласно предложенному для обсуждения проекту документа, на бумаге налоговые уведомления будут по-прежнему приходить инвалидам, пенсионерам и жителям отдаленных населенных пунктов.Реальное времявчера в 08:51
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Минфин предложил перевести налоговые уведомления в электронную форму
Rambler News Serviceвчера в 12:18
ФНС предложила рассылать налоговые уведомления на бумаге только инвалидам и пенсионерам
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