Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомленийРоссийская газета вчера в 12:44

с чего всё началось

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде. Законопроект уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.

Политика Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.

Шоу-бизнес Мать поддержала Ирину Шейк после расставания с Брэдли Купером Мать Ирины Шейк поддержала дочь после расставания с актером Брэдли Купером. Папарацци застали счастливую семью на прогулке.

Общество Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках 25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.

Общество В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Политика Правительство компенсирует авиакомпаниям потери от закрытия полетов в Грузию Правительство прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям убытков от прекращения полетов в Грузию.

Футбол «Дерби» разрешил Лэмпарду провести переговоры с «Челси» Дерби разрешил своему тренеру Фрэнку Лэмпарду провести переговоры с Челси.

Футбол «Барселона» оформит трансфер Гризманна после 1 июля "Барселона" оформит трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна после 1 июля, информирует The Telegraph.

Происшествия Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100 Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Финансы Грузинский лари из-за конфликта с Россией установил антирекорд падения Грузинские СМИ связывают падение лари с проблемами в туристическом секторе из-за введенного российским президентом запрета на авиаперевозки в страну.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Политика Украинский депутат в зале ПАСЕ оскорбил всех россиян Депутат Верховный рады Украины Борислав Береза, разочарованный результатами голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы по восстановлению полномочий России, оскорбительно высказался о россиянах.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Происшествия Автомобиль протаранил ворота посольства США в Сеуле В преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа ворота американского посольства в Сеуле протаранил легковой автомобиль, сообщают местные СМИ.

Происшествия Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты 21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.

Происшествия В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.

Общество Москва заняла второе место в рейтинге агрессивных городов Результаты голосования опубликовало агентство Zoom Market. Второе место списка заняла Москва, третье у Челябинска.

Происшествия Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.

Экономика Руденя передал Путину благодарность от «Вагонзавода» за заказы Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал президенту РФ Владимиру Путину благодарность от "Вагонзавода", который в свое время посещал глава государства, за обеспечение предприятия заказами, завод уже загружен на среднесрочную перспективу.

Политика Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.

Политика Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню "Офицеры" в исполнении Газманова, который находится в черных списках украинского Минкульта.

Экономика Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.

Политика В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости.