Экономика
ФНС перестанет рассылать налоговые уведомления в бумажном видеПраво.ру вчера в 13:55
Минфин предлагает отказаться от рассылки бумажных уведомлений налогоплательщикам. Соответствующую инициативу ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 24 июня.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Согласно предложенному для обсуждения проекту документа, на бумаге налоговые уведомления будут по-прежнему приходить инвалидам, пенсионерам и жителям отдаленных населенных пунктов.Реальное времявчера в 08:51
Подробнее о событии
Показать все источники
ФНС предложила рассылать налоговые уведомления на бумаге только инвалидам и пенсионерам
Реальное времявчера в 08:51
Минфин предложил перевести налоговые уведомления в электронную форму
Rambler News Serviceвчера в 12:18
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:26, Вашингтон
Политика
В Грузии новым спикером парламента избрали лидера правящей партии
На пост спикера парламента Грузии избрали лидера правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе вместо ушедшего в отставку на фоне протестов Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 07:15
Политика
Загрязнение нефти в «Дружбе» фиксировали только в Чехии — «Транснефть»
По словам Демина, Белоруссия, Украина, Словакия и Венгрия превышения содержания хлорорганических веществ в нефти не регистрировали, сообщает «ПРАЙМ».
Обновлено в 07:22
Общество
Суд запретил строительство завода по розливу воды на берегу Байкала
Как напоминает ГТРК "Иркутск", 27 марта 2019 года областной суд признал незаконными положительное заключение экологической экспертизы и разрешение на строительство завода на берегу Байкала.
Обновлено в 08:56
Политика
В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна
Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
Обновлено в 08:11
Политика
В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию
Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Политика
Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ
Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 07:19
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Политика
Названа первая зарплата Зеленского на посту президента
Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (483 доллара), сообщает издание "Фактор" со ссылкой на ответ администрации президента.
Обновлено в 09:14
Политика
Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации
Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж
Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Происшествия
Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей
После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:07
Политика
Россия и Мальдивы договорились о безвизовом режиме
Главы МИД РФ и Мальдивской республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид по итогам переговоров подписали во вторник соглашение о взаимной отмене виз.
Обновлено в 05:52
Политика
Верховный суд отменил решение Архоблсуда по антимусорному референдуму
Верховный суд РФ отменил решение Архангельского областного суда, который признал право жителей региона на проведение антимусорного референдума.
Обновлено в 09:06
Экономика
Космос не ждет: серийное производство спутников ГЛОНАСС заморозят
Собирать российские спутники невозможно «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства», говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету, которое цитирует РБК.
Обновлено в 07:31
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Самые большие убытки в 2018 году страховщикам принесли обладатели машин марок ГАЗ и ВАЗ (Lada).
Обновлено в 08:02
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Atlas
На российском рынке паркетник Geely Atlas появился чуть больше года, но в Китае эта модель под местным именем Geely Boyue продается уже почти четыре года.
Обновлено в 03:24
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика
Россия, США и Израиль договорились по Сирии
Россия, США и Израиль договорились по основным вопросам урегулирования войны в Сирии.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Марину Хлебникову нужно спасать»
В своем Instagram Борисова выложила несколько кадров с передачи с призывом: «Марину Хлебникову нужно спасать».
Обновлено в 09:07
Финансы
Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
Курс грузинского лари за последние дни достиг минимального значения за всю историю его существования.
Обновлено в 09:10
Общество
Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости
Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.
Обновлено в 08:51
Общество
Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках
25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Авто
BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next
Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
Обновлено в 08:52