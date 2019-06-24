ФНС перестанет рассылать налоговые уведомления в бумажном видеПраво.ру вчера в 13:55

с чего всё началось

Минфин предлагает отказаться от рассылки бумажных уведомлений налогоплательщикам. Соответствующую инициативу ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 24 июня.

Политика В Грузии новым спикером парламента избрали лидера правящей партии На пост спикера парламента Грузии избрали лидера правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе вместо ушедшего в отставку на фоне протестов Ираклия Кобахидзе.

Политика Загрязнение нефти в «Дружбе» фиксировали только в Чехии — «Транснефть» По словам Демина, Белоруссия, Украина, Словакия и Венгрия превышения содержания хлорорганических веществ в нефти не регистрировали, сообщает «ПРАЙМ».

Общество Суд запретил строительство завода по розливу воды на берегу Байкала Как напоминает ГТРК "Иркутск", 27 марта 2019 года областной суд признал незаконными положительное заключение экологической экспертизы и разрешение на строительство завода на берегу Байкала.

Политика В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.

Политика В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Политика Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА "Новости".

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Политика В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Политика Названа первая зарплата Зеленского на посту президента Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (483 доллара), сообщает издание "Фактор" со ссылкой на ответ администрации президента.

Политика Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.

Происшествия Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Происшествия Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА "Новости".

Происшествия Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».

Политика Россия и Мальдивы договорились о безвизовом режиме Главы МИД РФ и Мальдивской республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид по итогам переговоров подписали во вторник соглашение о взаимной отмене виз.

Политика Верховный суд отменил решение Архоблсуда по антимусорному референдуму Верховный суд РФ отменил решение Архангельского областного суда, который признал право жителей региона на проведение антимусорного референдума.

Экономика Космос не ждет: серийное производство спутников ГЛОНАСС заморозят Собирать российские спутники невозможно «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства», говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету, которое цитирует РБК.

Авто «АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО Самые большие убытки в 2018 году страховщикам принесли обладатели машин марок ГАЗ и ВАЗ (Lada).

Авто Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Atlas На российском рынке паркетник Geely Atlas появился чуть больше года, но в Китае эта модель под местным именем Geely Boyue продается уже почти четыре года.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика Россия, США и Израиль договорились по Сирии Россия, США и Израиль договорились по основным вопросам урегулирования войны в Сирии.

Шоу-бизнес Дана Борисова: «Марину Хлебникову нужно спасать» В своем Instagram Борисова выложила несколько кадров с передачи с призывом: «Марину Хлебникову нужно спасать».

Финансы Курс грузинской валюты упал до исторического минимума Курс грузинского лари за последние дни достиг минимального значения за всю историю его существования.

Общество Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

Общество Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках 25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.