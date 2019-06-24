Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомленийРоссийская газета вчера в 12:44

с чего всё началось

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде. Законопроект уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Шоу-бизнес Навка вступилась за жену Плющенко Рудковскую Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вступилась за супругу известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую, сообщает "Советский спорт".

Политика Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Политика Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.

Армия и оружие В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.

Технологии На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.

Спорт Хорошева и Григорьян выиграли бронзовые медали на Европейских играх Россияне Полина Хорошева и Кирилл Григорьян выиграли бронзовые медали в стрельбе из малокалиберной винтовки "лежа" на дистанции 50 метров на II Европейских играх в Минске.

Общество Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.

Политика Россия не будет исполнять решение трибунала ООН по украинским морякам Полномочия Международного трибунала ООН по морскому праву не распространяются на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны за незаконное проникновение в территориальные воды России во время провокации в Керченском проливе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 25 июня.

Экономика Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.

Театры Роман Абрамович поможет в строительстве новой сцены в пермском театре Во вторник, 25 июня, на очередной пресс-конференциии глава региона сообщил, что в оперном театре продолжится строительство новой сцены вне зависимости от того, кто будет художественным руководителем.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Политика Евкуров не связывает свою отставку с протестами жителей Ингушетии Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что его отставка не связана с акциями протеста в регионе из-за соглашения о границе с Чечней.

Общество В Роспотребнадзоре уточнят качество питьевой воды Роспотребнадзор проверит качество питьевой воды и уточнит показатели качества ее безопасности.

Экономика Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.

Происшествия Арендованный «Севильей» игрок стал виновником ДТП с летальным исходом Форвард испанской "Севильи" Хоао Малек стал виновником ДТП в городе Сапопан, Мексика, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".