Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомленийРоссийская газета вчера в 12:44

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде. Законопроект уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.
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с чего всё началось
Подготовленные Минфином поправки
 подразумевают, что эти документы граждане будут получать только в электронной форме через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
Российская газета11:30

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Минфин предложил перевести налоговые уведомления в электронную форму

Rambler News Serviceвчера в 12:18

Минфин предлагает отказаться от налоговых уведомлений, заменив их доступом к сайту ФНС

Коммерсантъ10:48

Минфин предложил сэкономить миллиарды на рассылке налоговых уведомлений

Znak.com04:20

Минфин сэкономит на бумаге

Московский Комсомолец01:37

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Российская газета11:30

Минфин предложил сократить отправку налоговых уведомлений в бумажном виде

ТАССвчера в 10:52

ФНС предложила рассылать налоговые уведомления на бумаге только инвалидам и пенсионерам

Реальное времявчера в 08:51
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Происшествия

Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты

Обновлено в 09:49
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Появилось видео допроса московского отравителя газировкой

Задержанный по подозрению в отравлении прохожих в центре Москвы и нескольких кражах мужчина на допросе заявил, что хотел вернуть вещи людям, которым стало плохо, и поэтому его застали копающимся в их сумках.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Раздавивший пациентку аппарат онкодиспансера нелегально работал 14 лет

Проверка Воронежского областного онкодиспансера показала, что раздавивший в 51-летнюю пациентку аппарат облучал людей нелегально 14 лет.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Пожар произошел на яхте с Кличко в Средиземном море

Обновлено в 05:05
Общество

Свердловчанина оштрафовали за гомофобный комментарий в группе Шеремета

В Свердловской области суд впервые оштрафовал автора гомофобного комментария в соцсети.
Обновлено в 11:59
Политика

Суд в Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Фирташа в США

Верховный суд Австрии сегодня, 25 июня, одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:00
Спорт

Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже

Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Политика

Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ

Кальюлайд написала в Twitter, что «принятое прошлой ночью решение вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ».
Обновлено в 06:20
Происшествия

Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Экономика

Грузинский лари упал до рекордного исторического минимума

Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты.
Обновлено в 10:21
Космос

Илон Маск призвал оккупировать Марс, но перепутал его с Луной

Обновлено в 10:59
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Транспорт

«Аэрофлот» откроет рейсы из Красноярска в шесть городов в 2020 году

Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым

Американская газета Los Angeles Times в своей статье посоветовала читателям посетить отличающийся аутентичностью Крым, чтобы полюбоваться его неоцененной красотой на фоне неурегулированного статуса.
Обновлено в 10:47
Экономика

В Госдуме предложили способ снизить цены на золотые слитки для россиян

Еще одна мера, предложенная в поправках, — освобождение доходов по обезличенным металлическим счетам (ОМС; открываются в банках для учета драгоценных металлов) от НДФЛ.
Обновлено в 13:09
Экономика

Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ

Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
Обновлено в 05:38
Футбол

Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКА

В сборе примет участие защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.
Обновлено в 11:47
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:55
Театры

Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля

В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»

Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Петербурге спасли женщину, у которой начались схватки в пробке

Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Ирина Пегова сменила цвет волос и стала платиновой блондинкой

Актриса Ирина Пегова сменила цвет волос и стала платиновой блондинкой.
Обновлено в 02:15
Кино

Объявлена дата выхода девятого сезона «Американской истории ужасов»

Премьера девятого сезона сериала-антологии "Американская история ужасов" состоится 18 сентября на канале FX.
Обновлено в 12:04
Политика

Пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп

Обновлено в 13:33
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