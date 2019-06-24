Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомленийРоссийская газета вчера в 12:44

с чего всё началось

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде. Законопроект уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Происшествия Появилось видео допроса московского отравителя газировкой Задержанный по подозрению в отравлении прохожих в центре Москвы и нескольких кражах мужчина на допросе заявил, что хотел вернуть вещи людям, которым стало плохо, и поэтому его застали копающимся в их сумках.

Происшествия Раздавивший пациентку аппарат онкодиспансера нелегально работал 14 лет Проверка Воронежского областного онкодиспансера показала, что раздавивший в 51-летнюю пациентку аппарат облучал людей нелегально 14 лет.

Общество Свердловчанина оштрафовали за гомофобный комментарий в группе Шеремета В Свердловской области суд впервые оштрафовал автора гомофобного комментария в соцсети.

Политика Суд в Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Фирташа в США Верховный суд Австрии сегодня, 25 июня, одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты, сообщает Reuters.

Спорт Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.

Путешествия Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал «Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.

Политика Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ Кальюлайд написала в Twitter, что «принятое прошлой ночью решение вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ».

Происшествия Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Энергетика В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.

Общество Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.

Экономика Грузинский лари упал до рекордного исторического минимума Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты.

Политика Трамп пригрозил Ирану уничтожением Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.

Политика Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым Американская газета Los Angeles Times в своей статье посоветовала читателям посетить отличающийся аутентичностью Крым, чтобы полюбоваться его неоцененной красотой на фоне неурегулированного статуса.

Экономика В Госдуме предложили способ снизить цены на золотые слитки для россиян Еще одна мера, предложенная в поправках, — освобождение доходов по обезличенным металлическим счетам (ОМС; открываются в банках для учета драгоценных металлов) от НДФЛ.

Экономика Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.

Футбол Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКА В сборе примет участие защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.

Политика Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Театры Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.