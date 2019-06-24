Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомленийРоссийская газета вчера в 12:44

с чего всё началось

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде. Законопроект уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.

Шоу-бизнес Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.

Политика Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Армия и оружие Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.

Здоровье В Свердловской области изменили правила диспансеризации На Среднем Урале вступили в силу новые правила диспансеризации.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Транспорт Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.

Экономика Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".

Футбол «Спартак» не взял Боккетти на сбор в Австрию Главный тренер «Спартак» Олег Кононов взял на сбор в Австрию 29 футболистов, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Экономика Госдума поддержала изменение выплат пособий на ребенка Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила выплаты пособий при рождении ребенка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Футбол Бузова предложила работу скандальному футболисту Глушакову Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков, недавно покинувший команду, получил предложение о работе от Ольги Бузовой.

Происшествия Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Армия и оружие Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019» Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Кино Вин Дизель объявил о начале съемок «Форсажа 9» Вин Дизель объявил в Instagram о начале съемок девятой части франшизы «Фоорсаж».

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Шоу-бизнес Бывшая жена Казаченко сходила на свидание с пасынком Джигарханяна Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга рассказала, как познакомилась с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.

Авто Электрокар Lightyear One оснащен солнечной батареей Для начала, нужно было спроектировать автомобиль так, чтобы разместить достаточное количество составляющих, поглощающих солнечный свет, а во-вторых, улучшить в связи с этим вес модели.

Авто Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.

Наука В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.

Происшествия На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.