Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомленийРоссийская газета вчера в 12:44
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде. Законопроект уже готов и опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов.
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с чего всё началось
Подготовленные Минфином поправки подразумевают, что эти документы граждане будут получать только в электронной форме через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).Российская газета11:30
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Минфин предложил перевести налоговые уведомления в электронную форму
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:26, Вашингтон
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