Энергетика

Минфин предложил сдерживать рост цен на авиабилеты за счет нефтиАБН 00:42

«При цене керосина свыше 48,2 тыс. рублей за тонну, что соответствует примерно 70 долларам за баррель, мы будем вводить отрицательные обратные акцизы из доходов в бюджет, которые получены за счет нефтегазовых средств», — цитирует ТАСС министра финансов Антона Силуанова.
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Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

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Кабмин предлагает решать проблему цен авиабилетов из нефтегазовых доходов

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