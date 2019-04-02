Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42
Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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Экономика
Эксперты: Обвал рубля может спровоцировать резкий рост цен в апреле
В апреле может произойти резкий обвал рубля, что повлечет за собой рост цен на ряд товаров в России.
Обновлено в 12:53
Политика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян «злобными уродцами»
Актер Алексей Панин в своем посте в Instagram выразил мнение, что россияне являются самыми злыми людьми на планете.
Обновлено в 08:11
Финансы
Россия получит 45 миллиардов долларов «золотой ренты»
США получат "золотую ренту" в размере около 170 миллиардов долларов, так как являются самым крупным держателем золота (8133,5 тонн).
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Пожар вспыхнул в детском лагере в Хабаровском крае
В Хабаровском крае загорелись два корпуса детского оздоровительного лагеря "Океан". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Автоспорт
Мик Шумахер впервые сел за руль болида Формулы-1 «Феррари»
Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, в январе этого года вошедший в молодёжную академию «Скудерии», оперативно получил возможность проехать за рулём боевого болида Ф-1 — крайне удачно подвернулись тесты после Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Политика
Роскомнадзор начал проверять СМИ на предмет оскорблений власти
Роскомнадзор проводит со СМИ профилактическую работу в связи со вступлением в силу поправок об оскорблении власти в интернете, сказал представитель ведомства.
Обновлено в 09:55
Экономика
Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.
Обновлено в 12:44
Наука
Ученые: Хроническую боль и ожирение можно лечить воздействием на один и тот же белок
Американские ученые провели исследования, позволившие сделать выводы, что депрессию, ожирение, хроническую боль можно лечить, воздействуя на один и тот же ключевой белок.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 года
Как сообщил на пресс-конференции глава испанского клуба, работы начнутся по окончании нынешнего сезона и займут 3,5 года.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Перепой: Лена Миро прокомментировала обморок Ольги Бузовой
Обновлено в 03:28
Политика
Штаб Зеленского назвал условия для дебатов с Порошенко
Политолог и официальный спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат готов принять участие в дебатах, если он найдет для этого время в своем графике художественного руководителя студии «Квартал 95».
Обновлено в 10:38
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку
Напомним, Николай Овчаров занимал должность мэра последние 11 лет. Читайте также: Старовойт мэру Курска: "Вы наплевательски относитесь"
Обновлено в 03:22
Общество
Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову
Обновлено в 02:45
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Наука
Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков
Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено в 07:01
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Музыка
Лазарев рассказал, под каким номером выступит на «Евровидении»
Обновлено в 12:04
Хоккей
Никита Кучеров первым за 13 сезонов в НХЛ набрал 125 очков за сезон
25-летнему хоккеисту осталось набрать три очка, чтобы побить российский рекорд по количеству баллов в регулярном сезоне НХЛ, принадлежащий Александру Могильному.
Обновлено в 01:04
Экономика
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии
Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии.
Обновлено в 01:39
Происшествия
После взрыва в академии Можайского в Петербурге завели уголовное дело
Военное следственное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело после взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.
Обновлено в 10:45