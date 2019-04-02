Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Экономика Эксперты: Обвал рубля может спровоцировать резкий рост цен в апреле В апреле может произойти резкий обвал рубля, что повлечет за собой рост цен на ряд товаров в России.

Шоу-бизнес Панин назвал россиян «злобными уродцами» Актер Алексей Панин в своем посте в Instagram выразил мнение, что россияне являются самыми злыми людьми на планете.

Финансы Россия получит 45 миллиардов долларов «золотой ренты» США получат "золотую ренту" в размере около 170 миллиардов долларов, так как являются самым крупным держателем золота (8133,5 тонн).

Происшествия Пожар вспыхнул в детском лагере в Хабаровском крае В Хабаровском крае загорелись два корпуса детского оздоровительного лагеря "Океан". Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.

Автоспорт Мик Шумахер впервые сел за руль болида Формулы-1 «Феррари» Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик, в январе этого года вошедший в молодёжную академию «Скудерии», оперативно получил возможность проехать за рулём боевого болида Ф-1 — крайне удачно подвернулись тесты после Гран-при Бахрейна.

Политика Роскомнадзор начал проверять СМИ на предмет оскорблений власти Роскомнадзор проводит со СМИ профилактическую работу в связи со вступлением в силу поправок об оскорблении власти в интернете, сказал представитель ведомства.

Экономика Россия пригрозила ЕС ответными мерами из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию, следует из материалов на сайте ВТО.

Наука Ученые: Хроническую боль и ожирение можно лечить воздействием на один и тот же белок Американские ученые провели исследования, позволившие сделать выводы, что депрессию, ожирение, хроническую боль можно лечить, воздействуя на один и тот же ключевой белок.

Футбол Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 года Как сообщил на пресс-конференции глава испанского клуба, работы начнутся по окончании нынешнего сезона и займут 3,5 года.

Политика Штаб Зеленского назвал условия для дебатов с Порошенко Политолог и официальный спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат готов принять участие в дебатах, если он найдет для этого время в своем графике художественного руководителя студии «Квартал 95».

Политика Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку Напомним, Николай Овчаров занимал должность мэра последние 11 лет. Читайте также: Старовойт мэру Курска: "Вы наплевательски относитесь"

Политика Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.

Наука Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Хоккей Никита Кучеров первым за 13 сезонов в НХЛ набрал 125 очков за сезон 25-летнему хоккеисту осталось набрать три очка, чтобы побить российский рекорд по количеству баллов в регулярном сезоне НХЛ, принадлежащий Александру Могильному.

Экономика Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии.