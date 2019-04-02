Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42
Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Экономика
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Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы
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Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
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Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
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Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
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Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
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