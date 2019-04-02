Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42

с чего всё началось

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Происшествия ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Игры Игрок Fallout 76 прислал Тодду Говарду коробку заколок для волос в знак негодования Во время сессии ответов на вопросы в рамках выставки PAX East глава студии Bethesda Тодд Говард рассказал, что один из игроков Fallout 76 прислал ему коробку заколок для волос.

Космос Станцию космической связи в Крыму планируют восстановить к 2020 году Станцию дальней космической связи в Евпатории планируют восстановить к 2020 году.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Технологии «Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров» Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.

Политика Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко "Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.

Происшествия В Югорске нашли виновных в хранении детского питания в морге Ответственность за хранение просроченного детского питания в морге возложили на заместителя руководителя югорской больницы и пятерых его подчиненных — их привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Политика Foreign Policy (США): опасно пророссийский украинский президент из телесериала (Foreign Policy) Либо Зеленский, являющийся продюсером сериала, понятия не имеет, как преодолеть эту очень реальную угрозу существованию Украины, либо, что гораздо хуже, он считает, что никакой угрозы нет.

Общество Весна придет в Москву во второй половине апреля По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.

Политика Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.

Политика Рапота оценил перспективы создания единой валюты России и Белоруссии Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о полном взаимопонимании военных двух стран.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.

Происшествия Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.

Политика В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой.

Происшествия Совладелец авиакомпании «S7» Наталия Филева погибла в авиакатастрофе Пресс-служба авиакомпании "S7" сообщила, что в катастрофе погибла совладелец авиакомпании Наталья Филева и ее отец.

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.

Общество Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Наука Получен первый геном живого существа, полностью созданный компьютером Группа ученых из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создала первый геном живого организма, который был полностью сгенерирован компьютером.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Происшествия Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.

Автоспорт G-Drive Racing будет выступать в гонках на прототипе Aurus Российская команда G-Drive Racing в 2019 году будет выступать в европейской серии Ле-Ман (ELMS) и чемпионате мира по гонкам на выносливость (FIA WEC) на прототипе Aurus.

Общество Роспотребнадзор и предприниматели разработали новые санитарные нормы Специалисты Роспотребнадзора и представители предприятий общественного питания подготовили проект документов новых санитарных правил и норм.