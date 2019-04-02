Экономика
В России намерены ввести новые налогиПензаСМИ вчера в 02:37
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ», в ведомстве разработали законопроект, который предусматривает включение в Налоговый кодекс пяти новых глав. Таким образом, Минфин РФ намерен перевести ряд неналоговых платежей в налоговые.
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Происшествия
Василий Уткин заявил о нападении на него
Обновлено вчера в 18:34
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Показаны цели ударов американских B-52 по России, их более сотни
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Обновлено 01 апреля в 20:40
Политика
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Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в 2020 году.
Обновлено вчера в 22:08
Авто
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Общество
Продажу алкоголя в Москве ограничат в майские праздники
В Москве в майские праздники ограничат продажу алкоголя.
Обновлено в 03:01
Авто
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До назначения в Россию три последних года Мильц являлся региональным директором Volkswagen в Южной Европе.
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Происшествия
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Обновлено в 03:03
Общество
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Обновлено в 02:12
Происшествия
В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Здоровье
ООН: каждое четвертое учреждение здравоохранения в мире не имеет системы водоснабжения
Как отмечается в опубликованном 3 апреля в Женеве совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), каждое четвертое медицинское учреждение в мире не имеет системы подачи чистой воды, а каждое пятое - надлежащей санитарной службы.
Обновлено в 02:24
Политика
Голикова рассказала, когда в Госдуму внесут проект о здоровом питании
Законопроект об идеологии здорового питания будет внесён в Государственную думу в весеннюю сессию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на "правительственном часе" в нижней палате парламента.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
НАТО: Путин врет насчет нового русского оружия – но нам страшновато
«Публичные заявления президента Путина о разработке новых средств доставки ядерного оружия выглядят правдиво, однако не исключено, что описание их возможностей и сроков [разработки] приукрашены», — заявил в ответ Уолтерс.
Обновлено в 03:14
Экономика
Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ
Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 02:45
Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено вчера в 07:12
Общество
В новом офисе Минэкономразвития повесят портрет Улюкаева
Портретная галерея руководителей Минэкономразвития в новом офисе «Москва-Сити» пополнится изображением экс-министра Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.
Обновлено вчера в 21:35
Авто
В Сети появились первые изображения нового BMW X5 M
BMW X5 M существенно преобразится сзади, где появится полностью новый бампер с расположенными по бокам вертикальными противотуманными фарами.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Наука
Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу
Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в Китае
В китайской провинции Хунань мужчина напал с ножом на учеников начальной школы.
Обновлено в 02:11
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом
Обновлено в 04:00
Здоровье
Как правильно есть, чтобы худеть: гормоны подсказывают распорядок дня
Оказалось, что быстрее всего и без вреда для здоровья мыши худели, если их кормили по ночам и понемногу — примерно на тридцать процентов меньше, чем обычно.
Обновлено в 01:00
Политика
Перенесен запрет хостелов в жилых домах
Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Политика
Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:13
Кино
Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме
Обновлено вчера в 10:54