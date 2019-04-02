Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42

с чего всё началось

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Армия и оружие США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400 Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.

Общество Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Информацию о новой должности Глацких сообщил изданию Znak.com информированный источник. Сама экс-чиновница свою работу пока не комментирует.

Происшествия Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.

Футбол «Бешикташ» нацелился на Влашича Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.

Политика Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.

Общество В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.

Происшествия Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.

Музыка Ариана Гранде и Виктория Моне выпустили клип «Monopoly» Американские певицы Ариана Гранде и Виктория Моне представили клип на совместный трек «Monopoly».

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Финансы Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5% Напомним, на 1 марта объём Фонда национального благосостояния составлял 3,888 трлн рублей, или 59,125 млрд долларов США в эквиваленте.

Политика Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.

Игры Появились первые подробности о Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 На днях создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 начали отвечать на вопросы пользователей Twitter о долгожданном продолжении вампирской классики.

Экономика ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.

Здоровье Минздрав сообщил, что вакцинация не может быть причиной аутизма Представители министерства здравоохранения Российской Федерации сообщили, что вакцинация не может стать причиной того, что ребенок будет страдать от аутизма.

Политика Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении Конгрессмена-республиканца Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении, сообщает издание Hartford Courant.

Кино HBO показал новый тизер-трейлер «Игры престолов» Телеканал HBO показал новый тизера сериала "Игры престолов", где фанаты смогли во всей красе увидеть двух драконов Дейенерис Таргариен.

Происшествия В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.