Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42
Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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с чего всё началось
Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру общественного обсуждения (текст документа был размещен здесь, но после 20:00 мск стал недоступен).РБКвчера в 19:03
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Общество
Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Информацию о новой должности Глацких сообщил изданию Znak.com информированный источник. Сама экс-чиновница свою работу пока не комментирует.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Футбол
«Бешикташ» нацелился на Влашича
Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Общество
В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика
В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве
Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Музыка
Ариана Гранде и Виктория Моне выпустили клип «Monopoly»
Американские певицы Ариана Гранде и Виктория Моне представили клип на совместный трек «Monopoly».
Обновлено в 06:00
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Финансы
Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5%
Напомним, на 1 марта объём Фонда национального благосостояния составлял 3,888 трлн рублей, или 59,125 млрд долларов США в эквиваленте.
Обновлено в 09:09
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Политика
Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию
Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
Обновлено 30 марта в 15:12
Игры
Появились первые подробности о Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
На днях создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 начали отвечать на вопросы пользователей Twitter о долгожданном продолжении вампирской классики.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Обновлено в 08:17
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах
Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.
Обновлено в 06:38
Наука
Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Минздрав сообщил, что вакцинация не может быть причиной аутизма
Представители министерства здравоохранения Российской Федерации сообщили, что вакцинация не может стать причиной того, что ребенок будет страдать от аутизма.
Обновлено в 09:32
Политика
Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении
Конгрессмена-республиканца Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении, сообщает издание Hartford Courant.
Обновлено вчера в 23:24
Кино
HBO показал новый тизер-трейлер «Игры престолов»
Телеканал HBO показал новый тизера сериала "Игры престолов", где фанаты смогли во всей красе увидеть двух драконов Дейенерис Таргариен.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки
Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Экономика
Строительный бизнес хотят включить в систему льготного кредитования
Правительство РФ планирует включить строительный бизнес в систему льготного кредитования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.
Обновлено в 09:13