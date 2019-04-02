Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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с чего всё началось
Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру общественного обсуждения (текст документа был размещен здесь
, но после 20:00 мск стал недоступен).
РБКвчера в 19:03

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Россиянам спрогнозировали повышение налогов

URA.Ru07:38

Минфин опубликовал новый вариант проекта о неналоговых платежах

Ведомостивчера в 16:50

СМИ: Минфин предложил внести в Налоговый кодекс новые главы

RT на русском00:17

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс новые главы

Коммерсантъ02:12

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

РИА Новостивчера в 22:42

Минфин предложил сделать налогами шесть неналоговых платежей

РБКвчера в 19:03

Минфин предложил ввести новые налоги

Газета.Ru03:17
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Армия и оружие

США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400

Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Общество

Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Информацию о новой должности Глацких сообщил изданию Znak.com информированный источник. Сама экс-чиновница свою работу пока не комментирует.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге

Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Футбол

«Бешикташ» нацелился на Влашича

Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению

Обновлено в 07:40
Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей укрепить границу с Россией.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Спорт

Команда Логинова и Гараничева провалила эстафету на чемпионате России

Обновлено в 08:55
Общество

В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика

В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве

Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:07
Музыка

Ариана Гранде и Виктория Моне выпустили клип «Monopoly»

Американские певицы Ариана Гранде и Виктория Моне представили клип на совместный трек «Monopoly».
Обновлено в 06:00
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Финансы

Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5%

Напомним, на 1 марта объём Фонда национального благосостояния составлял 3,888 трлн рублей, или 59,125 млрд долларов США в эквиваленте.
Обновлено в 09:09
Кино

Умер известный режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 09:34
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

Обновлено в 04:47
Политика

Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию

Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
Обновлено 30 марта в 15:12
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Обновлено в 03:30
Игры

Появились первые подробности о Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

На днях создатели Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 начали отвечать на вопросы пользователей Twitter о долгожданном продолжении вампирской классики.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Обновлено в 08:17
Экономика

ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах

Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.
Обновлено в 06:38
Наука

Тюменские ученые предложили охранять клещей от вымирания

Обновлено в 07:32
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Обновлено вчера в 22:00
Здоровье

Минздрав сообщил, что вакцинация не может быть причиной аутизма

Представители министерства здравоохранения Российской Федерации сообщили, что вакцинация не может стать причиной того, что ребенок будет страдать от аутизма.
Обновлено в 09:32
Политика

Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении

Конгрессмена-республиканца Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении, сообщает издание Hartford Courant.
Обновлено вчера в 23:24
Кино

HBO показал новый тизер-трейлер «Игры престолов»

Телеканал HBO показал новый тизера сериала "Игры престолов", где фанаты смогли во всей красе увидеть двух драконов Дейенерис Таргариен.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки

Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Экономика

Строительный бизнес хотят включить в систему льготного кредитования

Правительство РФ планирует включить строительный бизнес в систему льготного кредитования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.
Обновлено в 09:13
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