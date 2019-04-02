Пять новых налогов предлагают ввести в РоссииЖивая Кубань вчера в 03:03

В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. Так Минфин выполняет давнее обещание провести кодификацию неналоговых платежей.

Пять новых налогов предлагают ввести в России

Авто Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения.

Происшествия Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.

Экономика Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.

Политика Порошенко предлагают поунижаться перед Зеленским Пока еще действующему президенту Украины Петру Порошенко стоило бы извиниться перед своим оппонентом Владимиром Зеленским за оскорбления в его адрес.

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Политика Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.

Политика Украина запретила частные полеты в Россию Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.

Политика В Брунее ввели смертную казнь за гомосексуализм и измены Бруней ввел в уголовный кодекс смертную казнь за гомосексуализм и супружеские измены через забрасывание камнями.

Экономика Moody’s повысило рейтинг X5 Retail Group до «Ba1» с «Ba2» Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг группы компаний X5 Retail Group до уровня "Ba1" с "Ba2", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Политика Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.

Общество МВД назвало самые опасные регионы России Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.

Общество Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.

Наука Робота научили резать огурцы и помидоры Особенность подхода, выбранного разработчиками, заключается в том, что изначально робот учился другой задаче, которая помогла выучить основной навык — сначала робот был обучен предсказывать толщину ломтиков, а уже после этого научился качественно резать их, рассказывают авторы статьи, опубликованной на arXiv.org.

Экономика Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.