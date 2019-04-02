Экономика
Пять новых налогов предлагают ввести в РоссииЖивая Кубань вчера в 03:03
В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. Так Минфин выполняет давнее обещание провести кодификацию неналоговых платежей.
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Роша официально перешел из «Спартака» в «Крузейро»
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Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения.
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Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании
Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
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Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
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Порошенко предлагают поунижаться перед Зеленским
Пока еще действующему президенту Украины Петру Порошенко стоило бы извиниться перед своим оппонентом Владимиром Зеленским за оскорбления в его адрес.
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Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского
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Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым
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Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт стали
Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали.
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Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
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Политика
Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского
Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
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Украина запретила частные полеты в Россию
Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.
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Общество
Прокуратура на Ямале отменила концерт «Дискотеки Аварии»
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Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
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Политика
В Брунее ввели смертную казнь за гомосексуализм и измены
Бруней ввел в уголовный кодекс смертную казнь за гомосексуализм и супружеские измены через забрасывание камнями.
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Экономика
Moody’s повысило рейтинг X5 Retail Group до «Ba1» с «Ba2»
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг группы компаний X5 Retail Group до уровня "Ba1" с "Ba2", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.
Обновлено в 06:19
Политика
Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
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Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
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Политика
Путин проведет первые переговоры с новым президентом Казахстана
Обновлено вчера в 05:20
Наука
Робота научили резать огурцы и помидоры
Особенность подхода, выбранного разработчиками, заключается в том, что изначально робот учился другой задаче, которая помогла выучить основной навык — сначала робот был обучен предсказывать толщину ломтиков, а уже после этого научился качественно резать их, рассказывают авторы статьи, опубликованной на arXiv.org.
Обновлено в 09:38
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Экономика
Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ
Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
Обновлено в 11:05