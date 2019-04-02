Экономика

Пять новых налогов предлагают ввести в РоссииЖивая Кубань вчера в 03:03

В кодекс планируется внести пять новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. Так Минфин выполняет давнее обещание провести кодификацию неналоговых платежей.
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Фискальная перезагрузка

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Минфин предложил включить в Налоговый кодекс новые главы

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RT на русскомвчера в 16:20

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

РИА Новости01 апреля в 22:42
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения.
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Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
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Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета

Обновлено в 08:49
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
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ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
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Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского

Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
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Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
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Политика

Украина запретила частные полеты в Россию

Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.
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Общество

Прокуратура на Ямале отменила концерт «Дискотеки Аварии»

Обновлено в 08:15
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Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
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Армия и оружие

Первый запуск индийской противоспутниковой ракеты был неудачным

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В Брунее ввели смертную казнь за гомосексуализм и измены

Бруней ввел в уголовный кодекс смертную казнь за гомосексуализм и супружеские измены через забрасывание камнями.
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Обновлено в 06:19
Политика

Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море

Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи

Обновлено в 09:30
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Общество

Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
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Робота научили резать огурцы и помидоры

Особенность подхода, выбранного разработчиками, заключается в том, что изначально робот учился другой задаче, которая помогла выучить основной навык — сначала робот был обучен предсказывать толщину ломтиков, а уже после этого научился качественно резать их, рассказывают авторы статьи, опубликованной на arXiv.org.
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Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

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Обновлено в 05:30
Политика

Глава МИД Турции назвал покупку С-400 у России решённым вопросом

Обновлено в 10:09
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Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ

Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
Обновлено в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
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