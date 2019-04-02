Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости 01 апреля в 22:42

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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Кодекс пополнения бюджета

Ведомостивчера в 17:02

За неналоговые платежи «уголовку» заводить не будут. Пока

ИА Клерк.Ру00:35

Минфин РФ предложил внести изменения в Налоговый кодекс

RT на русскомвчера в 16:20

Фискальная перезагрузка

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Минфин предложил ввести новые налоги

Газета.Ruвчера в 03:17

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс новые главы

Коммерсантъвчера в 02:12

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

РИА Новости01 апреля в 22:42
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Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
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Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 08:28
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Спорт

Роднина призвала повысить зарплаты тренерам

По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Авто

Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ

Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Кино

В Сети появился новый тизер финального сезона «Игры престолов»

Новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети. Ролик опубликовал на Youtube телеканал HBO.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию

Как сообщает ТАСС, решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией было принято после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и глав политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено вчера в 05:45
Шоу-бизнес

Екатерина Климова «пригрозила» дочери «выпороть ее как Сидорову козу»

Естественно, все сказанное мамой и дочерью было исключительно шуткой. Климова находится в гармоничных отношениях со всеми своими детьми.
Обновлено в 09:26
Авто

Фотошпионы показали салон нового внедорожника Kia Mohave

Образ обновленного внедорожника KIA Mohave постепенно обретает более четкие очертания.
Обновлено вчера в 09:37
Гаджеты

Новый iPad Mini оказался неремонтопригодным

Согласно порталу iFixit, iPad mini 5 собран с использованием большого количества клея - приходится нагревать корпус феном, чтобы добраться до «внутренностей».
Обновлено в 06:12
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Единоборства

Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге

Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:04
Политика

В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа

Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике.
Обновлено в 05:07
Общество

Bloomberg сообщил о проблемах миллиардеров из-за долгой жизни

Рост продолжительности жизни американских миллиардеров помогает им концентрировать в своих руках все большие капиталы, но одновременно создает новые угрозы, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:54
Наука

Самый длинный в мире электрический автобус вмещает 250 человек

Китайская компания BYD представила двухосный полностью электрический автобус K12A, длиной 27 метров и вместимостью 250 человек.
Обновлено вчера в 08:15
Энергетика

Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Кино

Киноакадемия США получила предупреждение от Минюста из-за Netflix

Академия кинематографических искусств и наук США получила предупреждение от министерства юстиции страны.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Ахмед Барахоев арестован на 10 суток

Барахоев арестован на 10 суток, сообщил источник "Кавказского узла" в Ингушетии.
Обновлено в 06:49
Здоровье

Росстат сообщил об отказе трети россиян от посещения врачей

О нехватке времени на поход к врачу заявили 23,8% опрошенных, а еще 4,5% респондентов сообщили, что отказались обращаться за медицинской помощью из-за того, что до медучреждения было сложно добраться.
Обновлено в 07:20
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Анастасия Заворотнюк обрела семейное счастье

На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета

Обновлено в 08:49
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«Мстители: Финал» побил рекорд по продажам билетов за первый час

Обновлено вчера в 11:03
Общество

Алексей Текслер намерен внедрять в Челябинске раздельный сбор мусора

Врио губернатора намерен постепенно развивать систему раздельного сбора мусора и в других городах области.
Обновлено в 01:37
Кино

Вышел трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом

Накануне появился постер долгожданного фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли.
Обновлено в 09:30
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
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Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
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