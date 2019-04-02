Экономика
В России могут появиться пять новых налоговВести.Ru 00:22
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами. Соответствующий проект обнародован на Федеральном портале нормативных правовых актов.
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Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено в 15:31
Кино
Семья Юлии Началовой отреагировала на съемки фильма о ней
Инициативу создать биографический фильм про артистку Юлию Началову не поддержали родители певицы.
Обновлено в 07:26
Футбол
«Сан-Паулу» отказался от аренды Роши
Напомним, что бразилец перешел в Спартак из Гремио в конце августа 2017 года за 12 миллионов евро и с тех пор провел 19 матчей за российский клуб во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась с мужем
Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Политика
Трамп надеется на улучшение отношений с Россией
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений между США и Россией.
Обновлено в 18:26
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Футбол
«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей
2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Общество
Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены
Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Политика
Лавров заявил, что Порошенко «отбился от рук Европы»
Глава российского МИД, Сергей Лавров, заявил, что действующий глава Украины Петр Порошенко "отбился от рук Европы".
Обновлено в 11:59
Общество
Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Происшествия
В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой
Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Энергетика
Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23
Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
Обновлено в 16:41
Футбол
«Ювентус» победил «Кальяри» в 30-м туре чемпионата Италии
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
НАТО намерена гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив
"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала представитель США при Североатлантическом альянсе.
Обновлено в 18:18
Политика
Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Заместитель министра обороны проверит на Камчатке строительство инфраструктуры для подлодок
Тимур Иванов оценит ход выполнения госпрограммы по обустройству инфраструктуры для размещения позиций войск Воздушно-космической обороны, РВСН, арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов, баз хранения вооружения и военной техники.
Обновлено в 07:59