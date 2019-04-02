В России могут появиться пять новых налоговВести.Ru 00:22

В России могут появиться пять новых налогов

Армия и оружие Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными» Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.

Кино Семья Юлии Началовой отреагировала на съемки фильма о ней Инициативу создать биографический фильм про артистку Юлию Началову не поддержали родители певицы.

Футбол «Сан-Паулу» отказался от аренды Роши Напомним, что бразилец перешел в Спартак из Гремио в конце августа 2017 года за 12 миллионов евро и с тех пор провел 19 матчей за российский клуб во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

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