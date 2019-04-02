Экономика

В России могут появиться пять новых налоговВести.Ru 00:22

Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами. Соответствующий проект обнародован на Федеральном портале нормативных правовых актов.
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Минфин РФ предложил внести изменения в Налоговый кодекс

RT на русском16:20

Растворение в «общем котле»

РБК14:30

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

РИА Новостивчера в 22:42

Минфин: решения по включению в НК неналоговых платежей пока нет

Коммерсантъ08:25

Минфин предложил ввести новые налоги

Газета.Ru03:17

Кодекс пополнения бюджета

Ведомости17:02

«Ночной бухгалтер». Введут два новых налога и три сбора

ИА Клерк.Рувчера в 08:54
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
Армия и оружие

Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»

Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Обновлено в 08:11
Кино

Семья Юлии Началовой отреагировала на съемки фильма о ней

Инициативу создать биографический фильм про артистку Юлию Началову не поддержали родители певицы.
Обновлено в 07:26
Футбол

«Сан-Паулу» отказался от аренды Роши

Напомним, что бразилец перешел в Спартак из Гремио в конце августа 2017 года за 12 миллионов евро и с тех пор провел 19 матчей за российский клуб во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Алена Водонаева рассталась с мужем

Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Политика

Трамп надеется на улучшение отношений с Россией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений между США и Россией.
Обновлено в 18:26
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Футбол

«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей

2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Политика

Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Политика

МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле

МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Общество

Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены

Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Политика

Лавров заявил, что Порошенко «отбился от рук Европы»

Глава российского МИД, Сергей Лавров, заявил, что действующий глава Украины Петр Порошенко "отбился от рук Европы".
Обновлено в 11:59
Общество

Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы

Обновлено в 16:08
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Энергетика

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие

В Пентагоне полагают, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400

Обновлено в 12:25
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Футбол

«Ювентус» победил «Кальяри» в 30-м туре чемпионата Италии

Обновлено в 17:50
Армия и оружие

НАТО намерена гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала представитель США при Североатлантическом альянсе.
Обновлено в 18:18
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Хоккей

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков в НХЛ

Обновлено в 02:46
Политика

Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Армия и оружие

Заместитель министра обороны проверит на Камчатке строительство инфраструктуры для подлодок

Тимур Иванов оценит ход выполнения госпрограммы по обустройству инфраструктуры для размещения позиций войск Воздушно-космической обороны, РВСН, арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов, баз хранения вооружения и военной техники.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

Обновлено в 04:47
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