Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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Минфин РФ предложил внести изменения в Налоговый кодекс

RT на русском16:20

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

РИА Новостивчера в 22:42

Кодекс пополнения бюджета

Ведомости17:02

Минфин предложил ввести новые налоги

Газета.Ru03:17

Минфин задумал ввести гостиничный сбор

ИА Клерк.Ру05:58

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс новые главы

Коммерсантъ02:12

Растворение в «общем котле»

РБК14:30
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:11, Ашберн
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Экономика

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Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен

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