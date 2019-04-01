Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42

с чего всё началось

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Армия и оружие Перспективное планирование: десантникам выдали управляемые парашюты Километры на парашюте В советские времена в штабах планировали глобальные десантные операции на территории Европы.

Общество Для туристов в России подготовили новый налог Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края).

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Футбол СМИ: Дзагоев летом покинет ЦСКА Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев покинет клуб в предстоящее трансферное окно, сообщает Sport Inside.

Политика МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине Министерство иностранных дел России посвятило первоапрельскую шутку выборам на Украине.

Армия и оружие НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Общество Божена Рынска сообщила о смене фамилии Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.

Происшествия Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.

Общество Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Кино В Ярославле обесточили кинозал перед показом фильма о политической жизни города «7x7» отмечает, что «Мы объявляем вам Весну» рассказывает о всплеске политической активности жизни в Ярославле в 2011-2013 годах, а также о свободе творчества в 90-е годы прошлого века.

Общество Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.

Экономика Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.

Экономика Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Культура В Магнитогорске появился уличный портрет рэпера Децла В Магнитогорске местный стрит-арт художник изобразил на стене гаражного бокса портрет рэпера Децла, скончавшегося в этому году.

Армия и оружие На Камчатке атомные подлодки устроили подводную дуэль Подводную дуэль на Камчатке устроили атомные крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота.

Технологии В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.

Происшествия Гражданина Ирландии нашли мертвым в Петербурге В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства гибели 52-летнего гражданина Ирландии. Его тело обнаружили на Парашютной улице.