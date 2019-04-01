Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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с чего всё началось
Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру общественного обсуждения (текст документа был размещен здесь
, но после 20:00 мск стал недоступен).
РБКвчера в 19:03

Подробнее о событии

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

РИА Новостивчера в 22:42

Минфин введет новые налоги

Газета.Ru03:10

СМИ: Минфин предложил внести в Налоговый кодекс новые главы

RT на русском00:17

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс новые главы

Коммерсантъ02:12

Экономист поддержал введение новых налогов в России

URA.Ru03:26

Минфин предложил сделать налогами шесть неналоговых платежей

РБКвчера в 19:03

Минфин опубликовал новый вариант проекта о неналоговых платежах

Ведомостивчера в 16:50
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Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Обновлено в 02:51
Экономика

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии

Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика

Порошенко обошел Зеленского в голосовании за рубежом

Второй тур выборов состоится 21 апреля с участием шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зелинского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:19
Общество

Для туристов в России подготовили новый налог

Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края).
Обновлено в 02:32
Авто

В России стартовали продажи нового Nissan Qashqai

Обновленный кроссовер Nissan Qashqai поступил в продажу после наладки производства этой модели на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко

Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Энергетика

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+

«К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тыс. барр./сутки с учетом СРП и на 153 тыс. барр./сутки без учета СРП», — приводит пресс-служба слова министра.
Обновлено в 02:59
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Спорт

Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга

Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

Обновлено в 02:26
Происшествия

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев

По данным следственного комитета, в ноябре 2015 года Гурьев продал два земельных участка в Уфе общей площадью около 17 тысяч квадратных метров по явно заниженной стоимости.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Транспорт

Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта

В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Прикамье в ДТП с автобусом и двумя грузовиками погиб человек

В Пермском крае при столкновении двух грузовиков и автобуса погиб человек.
Обновлено в 02:08
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в Ярославле

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детского сада.
Обновлено в 02:35
Общество

Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери

Обновлено вчера в 08:54
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Обновлено вчера в 18:44
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 3-го поколения и GPU AMD Radeon «Navi» выйдут одновременно

В графическом направлении энтузиасты ПК ждут анонс Radeon «Navi» — первого графического процессора AMD, разработанного изначально в расчете на выпуск по нормам 7 нм.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к администрации в Рязани

Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В Волгограде два землекопа погибли под грунтовым завалом

Обновлено в 02:20
Происшествия

Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета

"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше

НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено вчера в 08:22
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Интернет

Часть голосовых сообщений «Вконтакте» оказалась в открытом доступе

Часть голосовых сообщений пользователей соцсети «Вконтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено вчера в 10:21
Недвижимость

Российские новостройки продолжают дорожать

Самым дорогим российским городом по-прежнему остается Москва: средняя квартира в столичной новостройке обойдется в 12 миллионов рублей.
Обновлено в 03:20
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