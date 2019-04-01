Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42

с чего всё началось

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Политика Глава МВД Украины предупредил о росте напряжения из-за второго тура В МВД Украины уверены, что смогут обеспечить безопасность в ходе второго тура выборов президента страны, заявил глава ведомства Арсен Аваков в эфире ICTV, передает «Интерфакс-Украина».

Экономика Определены самые высокооплачиваемые профессии России Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Политика Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.

Экономика ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.

Общество Госдума приняла закон о бесплатной парковке для фельдъегерей По словам члена Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Серпера, закон устраняет правовую коллизию, которая заключается в том, что спецтранспорт фельдъегерской службы по закону имеет право бесплатно парковаться, а на практике получается, что с фельдъегерей взимают плату за парковку.

Армия и оружие США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400 США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Авто Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.

Технологии Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.

Происшествия Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.

Политика Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Общество Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Экономика Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток «Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.

Армия и оружие Бомбардировщик США отработал ядерный удар по Калининграду Американские бомбардировщики B-52H опасно приблизились к российской военной базе в Калининграде и отработали бомбометание по самому западному форпосту России.

Экономика Российский производитель беспилотников может переехать в США Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.

Происшествия Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение "Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.

Наука Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.

Происшествия Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.

Происшествия ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Общество Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.