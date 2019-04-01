Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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с чего всё началось
Минфин 1 апреля опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс и начал процедуру общественного обсуждения (текст документа был размещен здесь
, но после 20:00 мск стал недоступен).
РБКвчера в 19:03

Подробнее о событии

Экономист поддержал введение новых налогов в России

URA.Ru03:26

Минфин введет новые налоги

Газета.Ru03:10

Минфин предложил сделать налогами шесть неналоговых платежей

РБКвчера в 19:03

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс новые главы

Коммерсантъ02:12

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

РИА Новостивчера в 22:42

СМИ: Минфин предложил внести в Налоговый кодекс новые главы

RT на русском00:17

Минфин опубликовал новый вариант проекта о неналоговых платежах

Ведомостивчера в 16:50
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Политика

Глава МВД Украины предупредил о росте напряжения из-за второго тура

В МВД Украины уверены, что смогут обеспечить безопасность в ходе второго тура выборов президента страны, заявил глава ведомства Арсен Аваков в эфире ICTV, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 04:48
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к администрации в Рязани

Обновлено вчера в 11:54
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика

Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.
Обновлено в 02:57
Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Общество

Госдума приняла закон о бесплатной парковке для фельдъегерей

По словам члена Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Серпера, закон устраняет правовую коллизию, которая заключается в том, что спецтранспорт фельдъегерской службы по закону имеет право бесплатно парковаться, а на практике получается, что с фельдъегерей взимают плату за парковку.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400

США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 04:44
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Авто

Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Технологии

Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией

В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Политика

Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин

Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Экономика

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток

«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Бомбардировщик США отработал ядерный удар по Калининграду

Американские бомбардировщики B-52H опасно приблизились к российской военной базе в Калининграде и отработали бомбометание по самому западному форпосту России.
Обновлено в 04:32
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение

"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Наука

Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте

Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Армия и оружие

На Урале прошли учения с применением систем залпового огня «Ураган»

Обновлено в 03:51
Происшествия

Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео

Обновлено в 04:41
Происшествия

Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

Обновлено в 03:27
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Общество

Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу

Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.
Обновлено в 03:07
Политика

Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра

Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 04:45
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