Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости вчера в 22:42
Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Читать в источнике
Оценить1540
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:17, Ашберн
Гаджеты
Honor стал лидером по продажам смартфонов в России
Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные GfK, бренд Honor стал самым продаваемым среди смартфонов в России - он занял 27,1% рынка за первые три месяца 2019.
Обновлено в 01:33
Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Кино
Умер актер и режиссер Вадим Гемс
2 апреля на 69-м году жизни скончался советский, российский актер и режиссер Вадим Гемс.
Обновлено в 07:29
Авто
Владение электромобилем подешевеет к 2022 году
По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C (гольф-класс) сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил недопуск на борт пассажирки со сломанной ногой
Ранее СМИ сообщили, что в московском аэропорту «Шереметьево» сотрудники «Аэрофлота» не пустили в самолет пассажирку со сломанной ногой.
Обновлено в 01:20
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
Обновлено в 06:00
Кино
Звёзды «Игры престолов» начали прощаться с сериалом и своими героями
В сериале Кит сыграл ключевого героя — Джона Сноу.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В здании Военной академии в Петербурге прогремел взрыв
В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв.
Обновлено в 07:13
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Футбол
Гендиректор «Локомотива» заявил, что готов продать Миранчуков
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал возможную продажу братьев Алексея и Антона Миранчуков в зарубежный клуб.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Количество людей с аутизмом в России выросло вдвое
В Минздраве РФ рассказали о печальной тенденции последних лет — аутизм пошел в наступление.
Обновлено в 01:40
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Общество
В Челябинской области ожидается дождь, снег и ветер
На территории Челябинской области 3 и 4 апреля в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, возможен гололед на дорогах, отложение мокрого снега на проводах.
Обновлено в 06:44
Политика
Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»
В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Футбол
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:57
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы
Глава управления ГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко написал заявление об уходе по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:25
Кино
В основной конкурс ММКФ вошли тринадцать фильмов
Тринадцать фильмов из Латвии, Италии, Франции, Ирана, Японии и других стран вошли в основной конкурс Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в российской столице с 18 по 25 апреля, сообщила пресс-служба ММКФ на пресс-конференции во вторник.
Обновлено в 05:30
Общество
Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 06:55
Политика
Украина начала активно укреплять границу с Россией
Обновлено в 07:33
Кино
Семья Началовой не одобрила художественный фильм о певице
Семья российской певицы и актрисы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, не выходя из комы, без восторга отнеслась к идее снять о покойной художественный биографический фильм.
Обновлено в 06:40
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25