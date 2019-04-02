Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости 01 апреля в 22:42

Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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Фискальная перезагрузка

Известия01:00

За неналоговые платежи «уголовку» заводить не будут. Пока

ИА Клерк.Ру00:35

Кодекс пополнения бюджета

Ведомостивчера в 17:02

Минфин РФ предложил внести изменения в Налоговый кодекс

RT на русскомвчера в 16:20

Минфин предложил ввести новые налоги

Газета.Ruвчера в 03:17

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс новые главы

Коммерсантъвчера в 02:12

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

РИА Новости01 апреля в 22:42
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 02:22, Ашберн
Энергетика

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море

Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Футбол

Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах аренды

Обновлено в 01:27
Политика

США отказали в апелляции осужденному на 27 лет гражданину РФ

Обновлено вчера в 22:21
Политика

Климкин спрогнозировал отношения России и Украины при Зеленском

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал прогноз о том, какими будут отношения между Москвой и Киевом в случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено в 00:48
Авто

Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов

Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.
Обновлено в 01:24
Гаджеты

Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему

Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Футбол

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Обновлено вчера в 20:32
Общество

Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира

Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Хоккей

Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»

Обновлено вчера в 14:06
Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Северной Македонии разбился легкомоторный самолет

Обновлено вчера в 23:58
Общество

«Ъ»: РЖД просят ввести приоритетный доступ к перевозкам

Предлагается ввести понятие особо значимых грузов, список которых определяет правительство и под которые операторы обязаны предоставлять вагоны и контейнеры, а также предоставлять приоритет тем, кто инвестирует в расширение пропускной способности сети.
Обновлено в 02:02
Происшествия

ФСБ возбудила дело против мэра Евпатории

Федеральная служба госбезопасности (ФСБ) возбудила дело против мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:06
Экономика

Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

На Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Телеведущий Алексей Лысенков признался в изменах первой жене

Популярный российский телеведущий Алексей Лысенков, известный зрителям по шоу «Сам себе режиссер», откровенно рассказал про свои прошлые отношения.
Обновлено в 01:46
Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета

Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас, штат Сулия.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита

ЕС собирается предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку даты брексита с соблюдением Лондоном строгих условий.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Названы самые преступные регионы России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»

Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео

Обновлено вчера в 17:42
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Байден заставил женщин чувствовать себя некомфортно

22-летняя Кейтлин Карусо рассказала о том, как на мероприятии, посвященном проблеме сексуального насилия, Байден «положил руку на бедро» девушки, которая в прошлом подвергалась сексуальному насилию.
Обновлено в 00:38
Важное за сутки

Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку

Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Пентагон выразил уверенность в отказе Турции от С-400 в пользу Patriot

Обновлено вчера в 23:32
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