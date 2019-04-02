Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборовРИА Новости 01 апреля в 22:42
Минфин опубликовал проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Читать в источнике
Оценить1948
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 02:22, Ашберн
Энергетика
Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Политика
США отказали в апелляции осужденному на 27 лет гражданину РФ
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Климкин спрогнозировал отношения России и Украины при Зеленском
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал прогноз о том, какими будут отношения между Москвой и Киевом в случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено в 00:48
Авто
Новый Ford Kuga: платформа и дизайн от Focus и разнообразие гибридов
Новая генерация Kuga создана на глобальной платформе Ford C2, лежащей в основе последнего Focus.
Обновлено в 01:24
Гаджеты
Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему
Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Хоккей
Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Северной Македонии разбился легкомоторный самолет
Обновлено вчера в 23:58
Общество
«Ъ»: РЖД просят ввести приоритетный доступ к перевозкам
Предлагается ввести понятие особо значимых грузов, список которых определяет правительство и под которые операторы обязаны предоставлять вагоны и контейнеры, а также предоставлять приоритет тем, кто инвестирует в расширение пропускной способности сети.
Обновлено в 02:02
Происшествия
ФСБ возбудила дело против мэра Евпатории
Федеральная служба госбезопасности (ФСБ) возбудила дело против мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:06
Экономика
Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
На Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес
Телеведущий Алексей Лысенков признался в изменах первой жене
Популярный российский телеведущий Алексей Лысенков, известный зрителям по шоу «Сам себе режиссер», откровенно рассказал про свои прошлые отношения.
Обновлено в 01:46
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Неизвестные открыли стрельбу с вертолета по участникам акции протеста в венесуэльском городе Кабимас, штат Сулия.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
FT: ЕС собирается предложить Мэй длительную отсрочку брексита
ЕС собирается предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй длительную отсрочку даты брексита с соблюдением Лондоном строгих условий.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Названы самые преступные регионы России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Байден заставил женщин чувствовать себя некомфортно
22-летняя Кейтлин Карусо рассказала о том, как на мероприятии, посвященном проблеме сексуального насилия, Байден «положил руку на бедро» девушки, которая в прошлом подвергалась сексуальному насилию.
Обновлено в 00:38
Важное за сутки
Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку
Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Пентагон выразил уверенность в отказе Турции от С-400 в пользу Patriot
Обновлено вчера в 23:32