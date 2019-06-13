Общество

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 годаРБК вчера в 10:38

На первом этапе, который продлится год — с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года, — продавать онлайн можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), следует из текста.
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Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Министерство финансов доработало законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете. Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
РБКвчера в 10:38

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В России хотят легализовать продажу алкоголя через интернет с начала 2020 года

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:49

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

РБКвчера в 10:38

Минфин предложил разрешить продажу алкоголя в интернете с 2020 года

Дождьвчера в 12:30

Минфин предлагает разрешить продажу алкоголя в интернете с 2020 года

Аргументы и Фактывчера в 12:28

Минфин разработал законопроект об онлайн-продаже алкоголя с 2020 года

Коммерсантъвчера в 12:13

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Ведомостивчера в 11:41

Онлайн-продажу спиртного в РФ разрешат в три этапа

Росбалтвчера в 12:36
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Политика

В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсии будут выплачиваться только на территории Украины тем, кто перешел через линию разграничения в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания

Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 04:23
Политика

Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Минюста РФ об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не смогут подтвердить законность их получения, а также поручил ответственному комитету Думы подключиться к проработке инициативы.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 14:30
Общество

Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах

Обновлено в 04:23
Религия

Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией

Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.
Обновлено в 00:45
Политика

Сотрудникам МВД России разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Список стран, которые рекомендуются для посещения в ходе отпуска сотрудникам МВД России, расширен, в него включены Турция и Таиланд.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Абха в Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

На вокзале в Твери женщина с ребенком на руках упала под поезд

На железнодорожном вокзале Твери в четверг, 13 июня, на рельсы перед приближающимся сапсаном упала женщина с маленьким ребенком на руках.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Сергея Карабасова арестовали на два месяца

Под арестом бывший и.о. главы администрации пробудет до 13 августа Бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов арестован на два месяца, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову

Обновлено вчера в 20:10
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Хотели навредить Крыму, а в итоге обрекли себя на экологическую катастрофу.
Обновлено в 00:38
Политика

Трамп по ошибке назвал наследника британского престола «принцем китов»

Президент США Дональд Трамп повергся насмешкам, после того как назвал в Twitter британского принца Уэльского Чарльза «принцем китов».
Обновлено в 00:26
Общество

В столичных парках стартует проект «Мастерские полезных каникул»

В столичных парках проходит проект «Мастерские полезных каникул», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Кузбассе директор ЗАГСа женила лежащего без сознания мужчину

Обновлено в 02:40
Общество

Андрей Разин рассказал о состоянии Бари Алибасова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с kp.ru рассказал о состоянии Бари Алибасова.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Общество

Трансляция из вольеров панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля

Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд с 1 июля.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Политика

В Совфеде поддержали слова экс-президента Хорватии об ущербе санкций

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего президента Хорватии Степана Месича о том, что антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике его страны.
Обновлено в 02:33
Финансы

Рубль уверенно растет к доллару и евро

Рубль уверенно растет к доллару и евро в пятницу, 13 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:26
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Орнелла Мути получила тюремный срок за ужин с Путиным

Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за предоставление поддельной медсправки в 2010 году, пишет агентство ANSA.
Обновлено в 03:38
Экономика

Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ заявил в интервью, что в России следует ввести углеродный налог для того, чтобы стимулировать промышленные предприятия снижать выбросы.
Обновлено 12 июня в 20:51
Армия и оружие

Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе.
Обновлено в 02:18
Политика

Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД

Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
Обновлено в 03:41
Общество

Глава города Мыски в Кемеровской области подал в отставку

Обновлено в 01:50
Экономика

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
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