Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 годаРБК 10:38

Министерство финансов доработало законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете. Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.

с чего всё началось

На первом этапе, который продлится год — с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года, — продавать онлайн можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), следует из текста.

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

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