Экономика
Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 годаРБК вчера в 10:38
На первом этапе, который продлится год — с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года, — продавать онлайн можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), следует из текста.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Министерство финансов доработало законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете. Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.РБКвчера в 10:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Минпромторг и Минсельхоз согласовали законопроект об онлайн-продаже алкоголя
Rambler News Serviceвчера в 12:56
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Армия и оружие
Министр обороны Румынии «раскрыл» военные планы России в Черном море
Россия занимает агрессивную позицию в Черном море, заявил министр национальной обороны Румынии Габриел Леш на международной конференции «Форум безопасности на Черном море и на Балканах» в Мамае.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука
Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом
Обновлено в 10:30
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Футбол
Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА
Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
В кино Эдит Гонсалес впервые снялась в пять лет. Российскому зрителю она известна по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».
Обновлено в 02:17
Политика
Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Тело полицейского с огнестрельным ранением найдено на Кубани
Сотрудники полиции в станице Каневской на Кубани обнаружили тело участкового с огнестрельным ранением, проводится проверка, сообщило журналистам в пятницу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Политика
Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией
Ранее Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял обязанности командующего после увольнения Юрия Аллерова.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Леонков рассказал о преимуществах российской противоракеты ПРС-1М
Речь идет о ракете системы ПРО ПРС-1М, способной уничтожить запущенный с территории Европы или Соединенных Штатов баллистический снаряд.
Обновлено в 08:10
Политика
ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Происшествия
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041
Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 10:30
Политика
Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина
В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Общество
Мужчинам старше 50 лет оказалось сложнее трудоустроиться, чем женщинам
Из-за проблем на рынке труда сильнее всего падают шансы найти работу для мужчин старше 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
США собрали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры
Иран причастность к атакам месяц назад отверг. Иран эти заявления США, как и предыдущие, назвал ложью.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки после освобождения
Журналист «Медузы» Иван Голунов, освобожденный из-под домашнего ареста 11 июня, заявил, что не может вернуться к нормальной жизни.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Бузова опубликовала сексуальные фото в купальнике
Вчера Ольга Бузова, российская исполнительница, провела концерт в Турции, а уже сегодня посетила местный пляж, на котором сделала сексуальные снимки в купальнике и тут же разместила их в «Инстаграме».
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным
Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Политика
Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство самых отстающих по темпам развития регионов, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Экономика
Moody’s присвоило Wintershall DEA рейтинг «Baa2», прогноз «стабильный»
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в пятницу присвоило компании Wintershall DEA (нефтегазовые активы германского концерна BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана) долгосрочный рейтинг эмитента "Baa2" со "стабильным" прогнозом.
Обновлено в 08:37
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Политика
ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы
Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Экономика
Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном Кавказе
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24