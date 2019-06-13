Экономика
Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 годаРБК вчера в 10:38
На первом этапе, который продлится год — с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года, — продавать онлайн можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), следует из текста.
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с чего всё началось
Министерство финансов доработало законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете. Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.РБКвчера в 10:38
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Минпромторг и Минсельхоз согласовали законопроект об онлайн-продаже алкоголя
Rambler News Serviceвчера в 12:56
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:10, Вашингтон
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