с чего всё началось

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.

Политика Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.

Музыка Карел Готт из-за болезни отменил юбилейный концерт в Чехии Популярный чешский певец Карел Готт, которому 10 дней назад исполнилось 80 лет, вынужден был отменить намеченный на четверг юбилейный концерт в городе Либерце в связи с воспалением легких, сообщила в среду журналистам его пресс-секретарь Анета Столцова.

Здоровье Хирурги московской больницы №52 проведут День открытых дверей В горбольнице №52 департамента здравоохранения Москвы 27 июля пройдет День открытых дверей.

Транспорт Люди стали меньше доверять общественному транспорту 18 июля в администрации состоялось заседание совета общественности городского округа Отрадный.

Политика Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева рассказала, почему не выйдет замуж за Игоря Булатова Виктория Лопырева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала, в частности, о личной жизни.

Политика Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.

Космос Космический грузовик Dragon привезет на МКС 2,5 тонны груза Космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9 с 2,5 тоннами груза, сообщило НАСА.

Политика Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии Президент России Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю назначения на пост премьер-министра Великобритании.

Футбол Себальос прилетел в Лондон, чтобы пройти медосмотр в «Арсенале» Сообщается, что игрок уже прилетел в Лондон для того, чтобы пройти медосмотр для перехода в стан «канониров».

Космос В Китае заявили о готовности исследовать Луну в интересах всего человечества Китай намерен осваивать Луну и исследовать космическое пространство не только в собственных целях, но и в интересах всего человечества.

Общество Российский фельдшер пожаловалась на мизерную зарплату и была отчитана Сотрудница фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) села Поляны Курганской области на встрече с замгубернатора региона по социальной политике Татьяной Менщиковой пожаловалась на нечеловеческие условия труда и была отчитана за это.

Общество Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.

Здоровье Краснодарский диагностический центр входит в десятку лучших по России Вениамина Кондратьева сказал, что в клинике сильный диагностический центр, входящий в десятку лучших в России.

Космос NASA объявило подрядчика для создания жилого модуля окололунной станции Gateway Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о выборе подрядчика для создания жилого модуля будущей окололунной станции Gateway.

Экономика НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Происшествия В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.

Наука Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Экономика Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия» ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц.

Политика В США оштрафовали Facebook на $5 млрд Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.