Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежаРИА Новости 03:10
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Происшествия
Навальный арестован на 30 суток
Обновлено в 15:55
Политика
Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина
Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:28
Музыка
Карел Готт из-за болезни отменил юбилейный концерт в Чехии
Популярный чешский певец Карел Готт, которому 10 дней назад исполнилось 80 лет, вынужден был отменить намеченный на четверг юбилейный концерт в городе Либерце в связи с воспалением легких, сообщила в среду журналистам его пресс-секретарь Анета Столцова.
Обновлено в 12:06
Здоровье
Хирурги московской больницы №52 проведут День открытых дверей
В горбольнице №52 департамента здравоохранения Москвы 27 июля пройдет День открытых дверей.
Обновлено в 08:01
Транспорт
Люди стали меньше доверять общественному транспорту
18 июля в администрации состоялось заседание совета общественности городского округа Отрадный.
Обновлено в 16:00
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала, почему не выйдет замуж за Игоря Булатова
Виктория Лопырева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала, в частности, о личной жизни.
Обновлено в 10:00
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Космос
Космический грузовик Dragon привезет на МКС 2,5 тонны груза
Космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9 с 2,5 тоннами груза, сообщило НАСА.
Обновлено в 11:09
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
Президент России Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:15
Футбол
Себальос прилетел в Лондон, чтобы пройти медосмотр в «Арсенале»
Сообщается, что игрок уже прилетел в Лондон для того, чтобы пройти медосмотр для перехода в стан «канониров».
Обновлено в 08:32
Космос
В Китае заявили о готовности исследовать Луну в интересах всего человечества
Китай намерен осваивать Луну и исследовать космическое пространство не только в собственных целях, но и в интересах всего человечества.
Обновлено в 05:21
Общество
Российский фельдшер пожаловалась на мизерную зарплату и была отчитана
Сотрудница фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) села Поляны Курганской области на встрече с замгубернатора региона по социальной политике Татьяной Менщиковой пожаловалась на нечеловеческие условия труда и была отчитана за это.
Обновлено в 07:41
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Здоровье
Краснодарский диагностический центр входит в десятку лучших по России
Вениамина Кондратьева сказал, что в клинике сильный диагностический центр, входящий в десятку лучших в России.
Обновлено в 08:47
Космос
NASA объявило подрядчика для создания жилого модуля окололунной станции Gateway
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о выборе подрядчика для создания жилого модуля будущей окололунной станции Gateway.
Обновлено в 14:59
Экономика
НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз
По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Наука
Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы
Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 13:24
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Обновлено в 14:54
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»
ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц.
Обновлено в 11:03
Политика
Путин и экс-президент Киргизии Атамбаев встретились в Москве
Обновлено в 13:00
Политика
Time «исключил» Россию из новой лунной гонки
Обновлено в 09:20
Политика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрд
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48