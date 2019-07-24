с чего всё началось

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит "Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.

Общество Инвестора нового терминала аэропорта Иркутска выбрали без конкурса Для строительства нового терминала на территории иркутского аэропорта выбрали инвестора.

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Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Единоборства Тело Дадашева доставят в Россию в течение 10 дней Тело российского боксера Максима Дадашева доставят в Санкт-Петербург в течение 10 дней.

Политика Рябошапка рассказал о первых шагах в случае назначения генпрокурором Рябошапка рассказал, как будет действовать, если возглавит ГПУ: «Очевидно, масштабные кадровые чистки будут первоочередными шагами, с которых надо начинать».

Экономика Госдума приняла закон об инвестировании через краудфандинг Согласно документу, будет законодательно зафиксировано понятие инвестиционной платформы как используемой для заключения договоров по привлечению капитала информационной системы в интернете.

Политика Порошенко повторно вызвали на допрос Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.

Политика Украина завила об успехе в переговорах по возвращению украинских моряков Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков на особых условиях.

Происшествия В Башкирии еще одну кассиршу заподозрили в краже денег из банка Ранее еще одну жительницу Башкирии - Луизу Хайруллину - задержали по подозрению в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром.

Происшествия Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Россия выразила сожаление после инцидента в небе над Южной Кореей Как сообщало ранее агентство Yonhap, российские военные самолеты дважды вторглись в воздушное пространство Республики Корея вблизи острова Токто в акватории Японского моря.

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Экономика Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло Госдума проголосовала в третьем чтении за отмену льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

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Экономика Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.

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Политика В России создается единая база данных граждан Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.

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