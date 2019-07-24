Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежаРИА Новости 03:10

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.
Читать в источнике
Обсудить21
с чего всё началось
Ранее Минфин РФ разместил на федеральном портале
 нормативных правовых актов проект постановления правительства, в котором предложил проиндексировать величину сборов за таможенные операции на уровень инфляции за период 2012-2017 годов.
ТАСС05:46

Подробнее о событии

Минфин предложил увеличить до ₽500 таможенный сбор за иностранные посылки

РБК04:50

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

РИА Новости03:10

В России захотели вдвое увеличить сбор за интернет-покупки

Lenta.ru03:45

Минфин предлагает со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор за посылки из зарубежных интернет-магазинов

Эхо Москвы05:30

Минфин предложил увеличить вдвое таможенный сбор за посылки из зарубежных интернет-магазинов

Дождь02:39

Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое

Коммерсантъвчера в 18:39

Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, могут быть увеличены

Гарант22 июля в 09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит

"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере

Обновлено вчера в 08:26
Общество

Инвестора нового терминала аэропорта Иркутска выбрали без конкурса

Для строительства нового терминала на территории иркутского аэропорта выбрали инвестора.
Обновлено в 06:49
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына

По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».
Обновлено 22 июля в 12:58
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Единоборства

Тело Дадашева доставят в Россию в течение 10 дней

Тело российского боксера Максима Дадашева доставят в Санкт-Петербург в течение 10 дней.
Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко

Обновлено в 07:25
Политика

Рябошапка рассказал о первых шагах в случае назначения генпрокурором

Рябошапка рассказал, как будет действовать, если возглавит ГПУ: «Очевидно, масштабные кадровые чистки будут первоочередными шагами, с которых надо начинать».
Обновлено в 07:35
Экономика

Госдума приняла закон об инвестировании через краудфандинг

Согласно документу, будет законодательно зафиксировано понятие инвестиционной платформы как используемой для заключения договоров по привлечению капитала информационной системы в интернете.
Обновлено в 06:15
Политика

Порошенко повторно вызвали на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
Политика

Украина завила об успехе в переговорах по возвращению украинских моряков

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков на особых условиях.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:53
Происшествия

В Башкирии еще одну кассиршу заподозрили в краже денег из банка

Ранее еще одну жительницу Башкирии - Луизу Хайруллину - задержали по подозрению в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

Обновлено в 07:35
Происшествия

Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Россия выразила сожаление после инцидента в небе над Южной Кореей

Как сообщало ранее агентство Yonhap, российские военные самолеты дважды вторглись в воздушное пространство Республики Корея вблизи острова Токто в акватории Японского моря.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Наука

Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки

С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено в 05:40
Экономика

Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала в третьем чтении за отмену льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Почему Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов недавно ходили в ЗАГС

Актер Дмитрий Певцов раскрыл, с какой целью он водил свою любимую жену Ольгу Дроздову недавно в ЗАГС.
Обновлено в 08:07
Музыка

Клип Queen набрал миллиард просмотров на YouTube

Клип Queenна песню «Bohemian Rhapsody» преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube.
Обновлено в 06:37
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Экономика

Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья

Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 05:41
Наука

Самый жестокий научный метод и стоит ли его использовать

Ученые просто не нашли эффективный способ сказать наверняка, находится ли данная конкретная мышь в депрессии.
Обновлено в 06:14
Политика

Борис Джонсон станет новым премьер-министром Британии

В целом результат был ожидаемым: в минувшие выходные газета The Telegraph опубликовала данные опросов, говорящие о том, что, несмотря на скандал вокруг ссоры Джонсона и его подруги, члены консервативной партии больше склоняются именно в его сторону и не считают личную жизнь политика важной в государственных делах.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

В России создается единая база данных граждан

Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол

Немец, приобретенный «Спартаком» у «Вольфсбурга», дебютирует в ФНЛ

Напомним, что 22-летний номинальный полузащитник был приобретен в летнее трансферное окно у «Вольфсбурга».
Обновлено в 08:28
Гаджеты

Драйвер GeForce 431.60: поддержка новых Wolfenstein, Madden NFL 20 и Metro Exodus

Речь идёт о кооперативном шутере Wolfenstein: Youngblood, боевике для шлемов виртуальной реальности Wolfenstein: Cyberpilot, спортивном симуляторе Madden NFL 20 и первом сюжетном дополнении к шутеру Metro Exodus.
Обновлено в 07:44
Главное