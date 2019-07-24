Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежаРИА Новости 03:10
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит
"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере
Обновлено вчера в 08:26
Общество
Инвестора нового терминала аэропорта Иркутска выбрали без конкурса
Для строительства нового терминала на территории иркутского аэропорта выбрали инвестора.
Обновлено в 06:49
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына
По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».
Обновлено 22 июля в 12:58
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Единоборства
Тело Дадашева доставят в Россию в течение 10 дней
Тело российского боксера Максима Дадашева доставят в Санкт-Петербург в течение 10 дней.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Обновлено в 07:25
Политика
Рябошапка рассказал о первых шагах в случае назначения генпрокурором
Рябошапка рассказал, как будет действовать, если возглавит ГПУ: «Очевидно, масштабные кадровые чистки будут первоочередными шагами, с которых надо начинать».
Обновлено в 07:35
Экономика
Госдума приняла закон об инвестировании через краудфандинг
Согласно документу, будет законодательно зафиксировано понятие инвестиционной платформы как используемой для заключения договоров по привлечению капитала информационной системы в интернете.
Обновлено в 06:15
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
Политика
Украина завила об успехе в переговорах по возвращению украинских моряков
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков на особых условиях.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Башкирии еще одну кассиршу заподозрили в краже денег из банка
Ранее еще одну жительницу Башкирии - Луизу Хайруллину - задержали по подозрению в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Россия выразила сожаление после инцидента в небе над Южной Кореей
Как сообщало ранее агентство Yonhap, российские военные самолеты дважды вторглись в воздушное пространство Республики Корея вблизи острова Токто в акватории Японского моря.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Наука
Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки
С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено в 05:40
Экономика
Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала в третьем чтении за отмену льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Почему Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов недавно ходили в ЗАГС
Актер Дмитрий Певцов раскрыл, с какой целью он водил свою любимую жену Ольгу Дроздову недавно в ЗАГС.
Обновлено в 08:07
Музыка
Клип Queen набрал миллиард просмотров на YouTube
Клип Queenна песню «Bohemian Rhapsody» преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube.
Обновлено в 06:37
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Экономика
Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья
Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 05:41
Наука
Самый жестокий научный метод и стоит ли его использовать
Ученые просто не нашли эффективный способ сказать наверняка, находится ли данная конкретная мышь в депрессии.
Обновлено в 06:14
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Британии
В целом результат был ожидаемым: в минувшие выходные газета The Telegraph опубликовала данные опросов, говорящие о том, что, несмотря на скандал вокруг ссоры Джонсона и его подруги, члены консервативной партии больше склоняются именно в его сторону и не считают личную жизнь политика важной в государственных делах.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
В России создается единая база данных граждан
Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
Немец, приобретенный «Спартаком» у «Вольфсбурга», дебютирует в ФНЛ
Напомним, что 22-летний номинальный полузащитник был приобретен в летнее трансферное окно у «Вольфсбурга».
Обновлено в 08:28
Гаджеты
Драйвер GeForce 431.60: поддержка новых Wolfenstein, Madden NFL 20 и Metro Exodus
Речь идёт о кооперативном шутере Wolfenstein: Youngblood, боевике для шлемов виртуальной реальности Wolfenstein: Cyberpilot, спортивном симуляторе Madden NFL 20 и первом сюжетном дополнении к шутеру Metro Exodus.
Обновлено в 07:44