Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежаРИА Новости 03:10

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.
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Минфин предложил увеличить до ₽500 таможенный сбор за иностранные посылки

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