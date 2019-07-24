Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежаРИА Новости 03:10
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.
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Авто
Изображения нового внедорожника от Bugatti появились в Сети
Обновлено в 01:39
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
В Петербург прибыл китайский миноносец для участия в параде ВМФ
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань" прибыл в Санкт-Петербург для участия в параде ВМФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗВО.
Обновлено в 04:34
Единоборства
Усик посвятил стихотворение погибшему Дадашеву
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Жертвами пожара в детском палаточном лагере стали уже три ребенка
Обновлено вчера в 05:57
Общество
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Тюмень
Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край.
Обновлено в 03:03
Технологии
В электронные паспорта россиян встроят чипы нового поколения
В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) заявили, что новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.
Обновлено в 03:09
Технологии
Стало известно о прослушке пользователей компанией Apple
Периодически возникают ошибки в системе прослушки запросов Siri, и среди аудиозаписей оказываются разговоры людей.
Обновлено в 04:37
Финансы
Аналитики предрекают скорый обвал рубля
Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Общество
Крановщики Казани сообщили об остановке 20 кранов на стройках города
Крановщики остановили работу 20 башенных кранов на ряде строек в Казани в среду, 24 июля.
Обновлено в 04:06
Экономика
Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения
Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено 22 июля в 01:52
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Музыка
Гитарист «Кино» ответил группе Metallica
Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
Обновлено в 04:30
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Общество
Курилки в аэропортах хотят сделать платными
Депутаты намерены вернуть курилки в аэропорты, но планируют сделать их платными. Примерный тариф уже назван: по 100 рублей за вход.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Новые iPhone не получат разъема USB Type-C
Обновлено в 03:00
Политика
В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса
После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Политика
Сотрудники бизнесмена Евгения Пригожина, по некоторым данным, создали штаб по противодействию оппозиции в Москве
Штаб, занимающийся борьбой против оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, состоит из группы технологов, занимавшихся проектами Пригожина в Африке.
Обновлено в 04:00
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Бавария» обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионов
Мюнхенская «Бавария» со счетом 1:0 обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионов — предсезонного турнира, который проходит в Северной Америке, на Дальнем Востоке и в некоторых странах Европы.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму
Обновлено в 04:06
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27