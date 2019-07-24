Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежаРИА Новости 03:10

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.
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Куда девают товары, изъятые на таможне?

Аргументы и Факты22 июля в 17:15

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

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Минфин предложил вдвое повысить сбор за зарубежные посылки

Взгляд.ру02:24
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В Москве задержали Алексея Навального

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Происшествия

Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о палаточном лагере, в результате пожара в котором, по последним данным, погибли четверо детей.
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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

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Обновлено вчера в 18:32
Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
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В скором времени в стране смогут пользоваться электронной почтой только идентифицированные пользователи.
Обновлено вчера в 07:48
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Загитова преподнесла милый подарок премьер-министру Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду принял у себя в резиденции российскую фигуристку Алину Загитову, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:46
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
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По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.
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Голая Анфиса Чехова устроила фотосессию с лошадьми

Известная телеведущая Анфиса Чехова показала фанатам снимки с новой фотосессии.
Обновлено вчера в 19:09
Авто

Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд

В январе этого года Ford объявил, что уже работает над полностью электрическим F-150.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов

Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, при этом одна гражданка России погибла.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Первый этап поставок С-400 Турции завершится до конца недели

Обновлено вчера в 07:51
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Кортеж экс-президента Киргизии пересек границу российской авиабазы

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Авто

Необычный способ оцинковки автомобиля в домашних условиях

Необычный метод уже набрал свыше 70 000 «лайков», поскольку каждый желающий может самостоятельно повторить гальваническую оцинковку в домашних условиях.
Обновлено в 03:25
Политика

Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Наука

Популярный продукт оказался смертельно опасным

Еще с 1974 года ученые предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который включают в состав тысячи различных продуктов, в том числе диетических безалкогольных напитков.
Обновлено в 00:36
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Более 43 тыс. человек подписали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров.
Обновлено в 02:03
Политика

Кличко вызвали в Госбюро расследований Украины

Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку на допрос. Он должен явиться в Государственное бюро расследований Украины 26 июля.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ

Архиереи Элладской православной церкви понимают всю сложность ситуации вокруг неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной из раскольников по инициативе экс-президента Петра Порошенко Константинопольским патриархом Варфоломеем, заявил в интервью РИА Новости побывавший недавно в Греции глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой

Обновлено вчера в 10:35
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Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 04:53
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
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Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии

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«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
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