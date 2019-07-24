с чего всё началось

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.

Политика В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

Происшествия Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.

Политика От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Космос Перспективы освоения Луны немыслимы без Neutrinovoltaic технологии Профессор University of Massachusetts, профессор атомной физики Штраус, прогнозирует: «Следующая высадка на луну будет проходить при использовании технологии NEUTRINOVOLTAIC».

Армия и оружие В Минобороны ответили на заявление США об обеспечении беженцев в Сирии Ранее спецпредставитель президента США сказал, что Вашингтон не собирается обеспечивать жителей лагеря Эр-Рукбан гуманитарными грузами Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что позиция США по поводу лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии "выглядит абсурдной".

Происшествия В Москве задержан Алексей Навальный По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.

Армия и оружие Тегеран опроверг заявления Пентагона о сбитых иранских беспилотниках В четверг, 18 июля, президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили беспилотник, угрожавший безопасности американского десантного корабля USS Boxer.

Кино Фильм Шукшина «Калина красная» покажут на Венецианском кинофестивале Отреставрированную версию драмы "Калина красная" режиссера Василия Шукшина покажут в программе классики на 76-м Венецианском кинофестивале, сообщает пресс-служба смотра.

Гаджеты Nokia представила два новых кнопочных телефона Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила два новых функциональных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).

Политика Силовики не поняли, зачем Порошенко явился на допрос Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел к силовикам на допрос после приглашения, однако цель его визита в Государственное Бюро расследований объяснить не смогли, сообщают местные СМИ.

Космос Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Политика Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Политика Слухи о смерти Эрдогана опровергли Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.

Общество «Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.

Интернет В работе Facebook и Instagram произошел сбой Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.

Финансы Аналитики предсказали второе подряд снижение ключевой ставки ЦБ О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Шоу-бизнес Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.

Армия и оружие National Interest оценил вероятность ядерной войны России и США Обозреватель The National Interest Дмитрий Саймс обсудил с российским полковником в отставке Виктором Мураховским вероятность движения России и США к ядерной войне.

Экономика Агаларов отказался строить космодром Восточный Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.