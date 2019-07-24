с чего всё началось

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.

Политика Володин: Право попавших под санкции судиться в РФ защитит страну Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, который позволяет юрлицам и гражданам, подпавшим под санкции, в одностороннем порядке переводить свои судебные споры в российскую юрисдикцию.

Общество Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Армия и оружие Беспилотник США Predator A «отпраздновал» 25 лет со дня первого полёта Как сообщает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании General Atomics Aeronautical Systems, в этом месяце исполняется 25 лет со дня первого полёта американского "Хищника", положившего начало целому семейству разведывательных и боевых дронов.

Политика В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

Экономика Госдума повысила НДС на пальмовое масло Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.

Музыка Гитарист «Кино» ответил группе Metallica Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое КИНО» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.

Происшествия Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми» В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.

Армия и оружие Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем Военные самолеты России и Китая не нарушали воздушного пространства других стран в ходе совместного патрулирования над Японским морем, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции в среду, 24 июля.

Кино Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма "7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.

Политика Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.

Политика Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.

Происшествия Британский суд оштрафовал съевших сырую белку на глазах веганов мужчин В Британии суд вынес приговор двум мужчинам, которые съели сырую белку на глазах у веганов.

Политика Паулс: Россию «поливают», потому что боятся ее силы На Западе стараются выставить Россию в негативном свете, потому что опасаются, что она станет слишком сильной.

Политика Вакарчук выступил перед российскими олигархами Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Космос Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Общество Недвижимость обезопасили от электронной подписи Исключения Сделку с недвижимостью удастся завершить при помощи электронной подписи в случаях, когда заявление подано в интересах собственника нотариусом или органами государственной власти (местного самоуправления), сторонами договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием информационных технологий взаимодействия кредитной организации с органом Росреестра в установленном им порядке.

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Общество Минтруд согласился допустить женщин к ряду запрещенных ранее профессий Министерство труда и социальной защиты согласилось сократить перечень профессий, запрещенных для женщин, рассказал «Интерфаксу» заместитель главного технического инспектора Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.

Общество Россияне оценили меры господдержки рождаемости 27% респондентов уверены, что меры по стимулированию рождаемости окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране.