Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границыРоссийская газета 03:54

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.
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с чего всё началось
Ранее Минфин РФ разместил на федеральном портале
 нормативных правовых актов проект постановления правительства, в котором предложил проиндексировать величину сборов за таможенные операции на уровень инфляции за период 2012-2017 годов.
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