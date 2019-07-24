Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границыРоссийская газета 03:54
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.
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Обновлено в 08:48
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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
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Политика
Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визы
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Политика
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