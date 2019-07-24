с чего всё началось

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.

Гаджеты Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3 Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Космос Робота «Федора» доставили на Байконур Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на космодром Байконур, в августе он отправится на МКС.

Кино Более 50 режиссеров-дебютантов поборются за субсидии Минкультуры 51 кинолента режиссеров-дебютантов допущена Министерством культуры к презентации на конкурсе получателей государственных субсидий.

Игры Вышла демоверсия Catherine: Full Body Студия Atlus выпустила бесплатную демоверсию ролевой головоломки Catherine: Full Body. Пробный вариант игры доступен только на PS4.

Политика Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17 Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.

Финансы Российские банки резко увеличили запасы валюты По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.

Происшествия Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми» Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Происшествия Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Происшествия Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.

Музыка Кенийцы напомнили Бейонсе, кто автор фразы «Акуна Матата» Фронтмен кенийской группы Them Mushrooms Джон Катана напомнил Бейонсе, где впервые прозвучала знаменитая фраза "Акуна матата" ("нет проблем" в переводе с суахили).

Происшествия Оглашены результаты проверки по делу о теракте в метро Петербурга В среду, 24 июля, в Ленинградском окружном военном суде, где с начала апреля этого года слушается уголовное дело о теракте в метро Петербурга, были оглашены результаты назначенной уже в разгар процесса экспертизы телефонных переговоров.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.

Происшествия К Дмитрию Гудкову пришли с обысками Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.