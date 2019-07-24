Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежаРИА Новости 03:10
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства. Сумма сбора составит 500 рублей.
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Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика
Памфилова встретится с кандидатами, снятыми с выборов в Мосгордуму
Обновлено 22 июля в 22:26
Происшествия
Навального арестовали на 30 суток
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Космос
Робота «Федора» доставили на Байконур
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на космодром Байконур, в августе он отправится на МКС.
Обновлено вчера в 04:35
Кино
Более 50 режиссеров-дебютантов поборются за субсидии Минкультуры
51 кинолента режиссеров-дебютантов допущена Министерством культуры к презентации на конкурсе получателей государственных субсидий.
Обновлено в 09:26
Игры
Вышла демоверсия Catherine: Full Body
Студия Atlus выпустила бесплатную демоверсию ролевой головоломки Catherine: Full Body. Пробный вариант игры доступен только на PS4.
Обновлено в 13:48
Политика
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.
Обновлено в 13:10
Финансы
Российские банки резко увеличили запасы валюты
По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Музыка
Shazam составил список наиболее популярных песен у россиян
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика
Путин напомнил о причинах российской эмиграции
Обновлено в 14:31
Происшествия
Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек
Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.
Обновлено вчера в 11:35
Наука
В глубинах океана исчезает жизнь: добыча ископаемых негативна для организмов
Обновлено вчера в 02:30
Музыка
Кенийцы напомнили Бейонсе, кто автор фразы «Акуна Матата»
Фронтмен кенийской группы Them Mushrooms Джон Катана напомнил Бейонсе, где впервые прозвучала знаменитая фраза "Акуна матата" ("нет проблем" в переводе с суахили).
Обновлено в 17:15
Наука
В России создали материал для подзарядки смартфонов от тепла человеческого тела
Термоэлектрическими материалами называют химические соединения или сплавы, способные превращать тепло в электроэнергию.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Оглашены результаты проверки по делу о теракте в метро Петербурга
В среду, 24 июля, в Ленинградском окружном военном суде, где с начала апреля этого года слушается уголовное дело о теракте в метро Петербурга, были оглашены результаты назначенной уже в разгар процесса экспертизы телефонных переговоров.
Обновлено в 08:15
Общество
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Баскетбол
39-летний Пау Газоль продолжит карьеру в «Портленде»
Обновлено в 16:32
Происшествия
К Дмитрию Гудкову пришли с обысками
Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:24
Футбол
«Газмяс» оказался на официальном сайте ПФЛ
Обновлено в 15:06
Политика
Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина
Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
Обновлено в 15:52