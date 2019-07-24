с чего всё началось

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Происшествия К Дмитрию Гудкову пришли с обыском У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя Партии перемен Алексей Обухов.

Политика Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева Офис украинского лидера Владимира Зеленского выразил правительству страны свое намерение сместить мэра Киева Виталия Кличко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.

Шоу-бизнес Правитель Дубая и принцесса Хайя официально подтвердили развод Драма разыгралась, когда женщина, забрав с собой детей и заодно прихватив несколько миллионов долларов, сбежала от правителя Дубая и попросила политического убежища в Германии.

Гаджеты Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки.

Происшествия Акции у Мосгоризбиркома обернулись уголовным делом Акции у Мосгоризбиркома обернулись уголовным делом Московское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов по итогам несогласованных акций в Москве.

Армия и оружие Исламисты предприняли попытку госпереворота в Судане Руководство армии Судана выступило с обращением к народу, сообщив об аресте ряда высокопоставленных политических деятелей и военных, замешанных в неудавшейся попытке государственного переворота в июне этого года.

Экономика Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.

Политика Борис Джонсон назначен премьер-министром Великобритании Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля.

Происшествия Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.

Армия и оружие Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.

Экономика Россияне стали чаще подделывать евро Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки).

Шоу-бизнес Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Армия и оружие Китай предложил полностью запретить ядерное оружие Выступает же Китай за окончательный запрет и уничтожение ядерного оружия.

Космос Тяжелая ракета от Space X будет иметь больше двигателей, чем планировалось ранее Ракета-носитель Super Heavy, способная вывести на орбиту и разогнать корабль Starship к Луне или Марсу будет иметь на 4 двигателя Raptor больше, чем это было предусмотрено изначально.

Политика Спецназ Украины поехал подавлять беспорядки в Донбассе МВД Украины отправило в город отряд спецназа, о чем сообщило МВД Украины на странице в Facebook 24 июля.