Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границыРоссийская газета 03:54
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.
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Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Футбол
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Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Общество
Глава Росприроднадзора заявила об угрозе повторения Чернобыля
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Происшествия
К Дмитрию Гудкову пришли с обыском
У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя Партии перемен Алексей Обухов.
Обновлено в 15:33
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Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено в 15:47
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
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Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Правитель Дубая и принцесса Хайя официально подтвердили развод
Драма разыгралась, когда женщина, забрав с собой детей и заодно прихватив несколько миллионов долларов, сбежала от правителя Дубая и попросила политического убежища в Германии.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек
Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Акции у Мосгоризбиркома обернулись уголовным делом
Акции у Мосгоризбиркома обернулись уголовным делом Московское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов по итогам несогласованных акций в Москве.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Исламисты предприняли попытку госпереворота в Судане
Руководство армии Судана выступило с обращением к народу, сообщив об аресте ряда высокопоставленных политических деятелей и военных, замешанных в неудавшейся попытке государственного переворота в июне этого года.
Обновлено в 15:13
Экономика
Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения
Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено 22 июля в 01:52
Политика
Борис Джонсон назначен премьер-министром Великобритании
Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля.
Обновлено в 10:38
Политика
В Петербурге начался митинг против произвола на выборах
Обновлено в 12:33
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
Обновлено в 12:37
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено в 13:23
Экономика
Россияне стали чаще подделывать евро
Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки).
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Политика
ЛНР в одностороннем порядке передала Украине заключенных
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Футбол
Кенту-Малкольм Баду: «Чувствую себя отлично, но все еще осваиваюсь в „Спартаке“»
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Китай предложил полностью запретить ядерное оружие
Выступает же Китай за окончательный запрет и уничтожение ядерного оружия.
Обновлено в 11:10
Космос
Тяжелая ракета от Space X будет иметь больше двигателей, чем планировалось ранее
Ракета-носитель Super Heavy, способная вывести на орбиту и разогнать корабль Starship к Луне или Марсу будет иметь на 4 двигателя Raptor больше, чем это было предусмотрено изначально.
Обновлено в 09:13
Политика
Спецназ Украины поехал подавлять беспорядки в Донбассе
МВД Украины отправило в город отряд спецназа, о чем сообщило МВД Украины на странице в Facebook 24 июля.
Обновлено вчера в 22:17
Космос
«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма
Компания «КосмоКурс» отправила в государственную корпорацию «Роскосмос» пояснительную записку о создании ракетной системы для суборбитальных путешествий, рассказал генеральный директор организации Павел Пушкин в интервью РИА Новости 23 июля.
Обновлено 22 июля в 19:03