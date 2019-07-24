с чего всё началось

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Авто Автопроизводителей обяжут хранить данные в России Рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» выступила с предложением о создании хранилища данных автопроизводителей на территории России.

Политика В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.

Политика Россия ответила на обвинения ФБР Россия отвергает все обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Политика Россияне смогут находиться на Мальдивах без визы три месяца В соответствии с новыми правилами россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.

Экономика Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Экономика Россияне стали экономить на стиральном порошке Продажи бытовой химии в России, особенно стирального порошка, продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.

Энергетика «Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе» На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.

Общество Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа «Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.

Армия и оружие Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Общество Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль» Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».

Гаджеты Суббренд Honor планирует занять четвертое место во всем мире По словам Чжао Миня, компания намерена занять второе место в Китае и четвертое место во всем мире.

Происшествия Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.

Происшествия В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».

Политика Новым премьер-министром Великобритании избрали Бориса Джонсона Новым премьер-министром Великобритании избран Борис Джонсон, бывший мэр Лондона и экс-глава британского МИД.