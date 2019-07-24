с чего всё началось

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза. С инициативой поднять ставку до 500 рублей выступил Минфин. Ведомство уже подготовило проект постановления по этому поводу.

Происшествия Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми» В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.

Технологии В Boeing заявили о проблемах с новым 777X Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.

Политика Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".

Финансы Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставке, передает Bloomberg.

Политика Денисова сообщила о договоренностях по возвращению украинских моряков Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Политика СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17 Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе.

Финансы Целевая цена до конца года по акции Visa составляет $176 Выручка компании выросла на 11%, до 5,8 млрд, а прибыль составила $3,1 млрд. Результаты оказались чуть выше ожиданий рынка.

Футбол «Зенит» и Дзюба вернутся к переговорам о продлении контракта зимой Руководство футбольного клуба "Зенит" и нападающий Артем Дзюба возобновят переговоры по продлению контракта 30-летнего игрока во время зимней паузы в чемпионате России.

Политика Медведев в октябре совершит визит на Кубу Российский премьер-министр Дмитрий Медведев совершит визит в кубинскую столицу Гавану в октябре.

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Политика Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.

Транспорт ГИБДД поймала 800 пьяных водителей автобусов с начала года ГИБДД поймала 800 пьяных водителей автобусов с начала года. Об этом РИА Новости сказали в пресс-службе ведомства.

Общество Вячеслав Володин: ГД защитила права добросовестных покупателей жилья «Законопроект защитит граждан, которые, приобретая жилье, не знали о его прошлом и у которых впоследствии это жилье было истребовано по суду после признания сделки незаконной», сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Наука Жидкий постоянный магнит из наночастиц создан в США Первый в мире жидкий постоянный магнит из наночастиц создали ученые Национальной лаборатории им. Лоуренса Калифорнийского университета, 21 июля сообщает Science.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Политика Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину в хищениях Бывший министр финансов Подмосковья Александр Кузнецов признал вину по всем предъявленным ему обвинениям.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Экономика Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный Компания Crocus Group, принадлежащая Арасу Агаларову, не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если стоимость проекта не будет увеличена.